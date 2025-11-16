Chery'nin Sevilen Otomobili Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı!

Çin otomotiv pazarının en büyük oyuncularından Chery, Türkiye'deki sevilen ürün yelpazesine yeni bir model daha ekledi. Markanın küresel pazarda en beğenilen kompakt SUV modeli TIGGO7 yenilenen versiyonuyla ülkemize ayak bastı.

Yeni Chery TIGGO7, yüksek performansı, özel 4x4 seçeneği, güvenlik odaklı yeni tasarımı ve gelişmiş sürüş özellikleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte yeni otomobilin özellikleri ve lansmana özel fiyat seçenekleri!

Chery TIGGO7'nin Özellikleri

Güvenlik

Yenilenen TIGGO7, kullanıcıların temel aile ihtiyaçlarına odaklanılarak yüksek denge ve güvenilir bir koruma sunma amacıyla tasarlandı. Aracın sahip olduğu bu sağlam yapının temelinde gövdenin yüzde 60’ından fazlasının yüksek dayanımlı çelikten imal edilmiş olması yatıyor.

Özellikle darbe anında kritik rol oynayan bölgelerde ise sıcak şekillendirilmiş çelik kullanılarak yolcular için son derece basınca dayanıklı ve neredeyse zırhlı bir kabin yapısı oluşturulduğu belirtiliyor. Pasif güvenlik tarafında ise tüm versiyonlarında 7 adet hava yastığını standart olarak sunuluyor. Dört tekerlekten çekişli (4x4) versiyon ise tam 8 adet hava yastığıyla geliyor.

Ek olarak bu 8 hava yastığına eklenen yeni diz hava yastığı olası bir çarpışma anında sürücünün bacak yaralanmalarını ciddi ölçüde azaltarak en küçük ayrıntıya kadar koruma sağlıyor. Ayrıca ailelerin içini rahatlatacak bir diğer yenilik ise elektronik çocuk kilidi. Arka koltuktaki minik yolcular için tasarlanan bu özellik, tek bir dokunuşla akıllı bir güvenlik bariyeri oluşturarak çocuklar için oluşabilecek olası riskleri ortaya çıkmadan engelliyor.

Performans ve Yakıt Tüketimi

Yenilenen TIGGO7, kullanıcıların temel aile ihtiyaçlarına odaklanılarak yüksek denge ve güvenilir bir koruma sunma amacıyla tasarlandı. Yeni araç, tıpkı TIGGO8 Pro Max gibi 1598 cc'lik, 4 silindirli, turbo beslemeli ve direkt benzin enjeksiyonlu 1.6 TGDI bir motora ev sahipliği yapıyor. 145 beygir (108 kW) güç ve 275 Nm tork üretebilen bu ünite, gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik (DCT) şanzımanla tekerleklere aktarıyor.

Yakıt tüketimi konusunda da iddialı olan TIGGO7, 4x2 versiyonunda ortalama 7 lt/100 km, 4x4 versiyonunda ise 7,9 lt/100 km değerlerine sahip. Yeni otomobil bunun yanı sıra Akıllı Dört Çeker Sürüş Sistemi ve 7 farklı sürüş modu sayesinde hem şehir içi hem de zorlu yol koşullarında yüksek performans sergileyebiliyor.

Süspansiyon tarafında ise önde McPherson arkada ise çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon kullanılıyor. Bu sayede araç hem konforu hem de dinamik yol tutuşunu garantiliyor.

Sürüş Teknolojileri

Chery, yeni nesil TIGGO7'de yolcuların güvenliğini sağlamak ve daha konforlu bir sürüş sunmak adına çok sayıda sürüş teknolojisine yer veriyor. Öyle ki yeni otomobil, otoyol, şehir içi ve park senaryolarını kapsayan tam 19 farklı ADAS (Akıllı Sürüş Destek Sistemi) ile donatılmış durumda.

Bu sistemler araçta aktif tanımadan zamanında müdahaleye uzanan kapalı bir güvenlik döngüsü oluşturuyor. Öne çıkan sürüş özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)

Otomatik Acil Frenleme (AEB)

Şerit Takip Asistanı (LKA)

Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Freni

Trafik Sıkışıklığı Asistanı

Sürücü Yorgunluk Uyarısı

Chery TIGGO7'nin Fiyatı

Yenilenen Chery TIGGO7 geçtiğimiz gün 4x2 (önden çekiş) ve yeni 4x4 (dört çeker) seçenekleriyle ülkemizde satışa sunuldu. Prestige donanım paketine de sahip olan modellerin başlangıç fiyatı lansmana özel olarak 2 milyon 199 bin TL olarak belirlendi. Chery Showroom'larındaki yerini alan otomobiller için yüzde 0,99 faizli ve 6 ay vadeli özel kredi imkanı da bulunuyor.

Yeni otomobil hakkında daha fazla bilgi almak için Chery'nin showroom bayilerini veya şirketin resmi Türkiye sitesini ziyaret edebilirsiniz.