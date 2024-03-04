Dune 2 Büyük Bir İlgi Görüyor: İlk Hafta Sonu Raporu Paylaşıldı!

2024 yılında en çok beklenen filmlerin başında gelen Dune: Part Two, vizyona bu hafta girdi. 1 Mart'ta tüm dünyada vizyona giren film, ilk günden itibaren büyük ilgi gördü.

Vizyona girmeden önce bazı analizler paylaşılmış ve Kuzey Amerika bölgesinde 60-70 milyon civarında bir açılış yapılacağı ön görülen filmin biletleri ön satışa çıktığında oldukça yüksek bir ilginin olduğu görüldü.

Bunun üzerinde de beklentiler artırılarak 70-75 milyon olarak belirlendi. Filmin ilk hafta sonu raporlarına bakıldığında da bu beklentinin de üzerine çıktığı görülüyor.

Dune 2, 178.5 Milyon Dolar Hasılata Ulaştı

Kuzey Amerika'da 81.5 milyon hasılat yapan Dune 2, bununla sınırlı kalmadı. Kuzey Amerika haricindeki bölgelerde ise toplam 97 milyon dolar hasılata ulaşıldı. Dünya genelinde ise bu rakam 178.5 milyon dolara ulaştı.

Film, IMAX salonlarında da izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Elde edilen toplam hasılatın 32.2 milyonu IMAX salonlardan geldi. Önümüzdeki haftalarda da Çin ve Japonya'da vizyona girecek film, ikinci haftasında dünya genelinde daha yüksek bir hasılata ulaşacaktır.

Beklentilerin üzerine şimdiden çıkan Dune: Part Two, serinin devamı olacak Dune: Messiah filminin de gerçeğe dönüşmesini kolaylaştıracak bir gişe rekoruna imza atabilir.

Dune: Part Two Fragmanı