Merakla Beklenen Devam Filmi Geliyor: Dune 3 Ne Zaman Çıkacak?

Denis Villeneuve'ün bir sonraki filmi için vizyon tarihi açıklandı. Warner Bros. ekibi, Aralık 2026'da vizyona girecek isimsiz bir filmin Legendary Pictures ile birlikte bir "Denis Villeneuve Etkinlik Filmi" olduğunu duyurdu.

Deadline'ın kaynaklarına göre Warner Bros. ve Legendary, Aralık 2026 tarihini "Dune 3 ile üçlemeyi tamamlama beklentisiyle" saklıyor. Dune: Part Two, Mart ayında vizyona girmiş ve olumlu eleştiriler eşliğinde dünya çapında 711 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Dune 3, Aralık 2026'da Vizyona Girebilir

Villeneuve, daha öncelerde Dune 3'ü çekmeden önce başka bir proje üzerinde çalışmak istediğini belirmişti. Mart ayında The Hollywood Reporter'da yayınlanan bir yazıda bu düşüncesinin arkasındaki nedenini, "Şu anda masada dört projem var. Bunlardan biri, hakkında konuşamayacağım gizli bir proje. Bu yüzden Dune Messiah ve Cleopatra ile uğraşmadan önce bu projelerden birini tamamlamak daha iyi olacak." ifadeleriyle aktarmıştı.

Bahsi geçen projelerden birinin Annie Jacobsen'in aynı adlı kitabından uyarlanan "Nuclear War: A Scenario" olacağı söyleniyor. Deadline'a göre Villeneuve muhtemelen Dune 3'ü tamamladıktan sonra bu proje üzerinde çalışmaya başlayacak.

Warner Bros., Denis Villeneuve'ün filmine ek olarak, bir sonraki Godzilla ve Kong filmi için 26 Mart 2027 tarihini belirledi. MonsterVerse'in beşinci filmi olan "Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk", 80 milyon dolarlık yurt içi açılış hafta sonu hasılatıyla beklentileri aşmayı başarmış ve dünya çapında 570 milyon dolar hasılat elde etmişti.

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