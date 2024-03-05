Dune: Awakening Oyununun Fragmanı Yayınlandı: Ne Zaman Çıkacak?

Dune: Part Two gişedeki başarısıyla gündemdeki yerini korumaya devam ederken öte yandan Dune: Awakening için yeni bir fragman paylaşıldı. Açık dünya hayatta kalma türündeki çok oyunculu Dune: Awakening, 2021 yılında vizyona giren ilk filmden 8 yıl sonrasını konu alacak.

Dune: Awakening Ne Zaman Çıkacak?

Yeni oyunda, filmde ölen birkaç karakteri yeniden görmek mümkün olacak. Böylece filmlerdeki ve kitaplardaki hikayeye bağlı kalmadan yeni oyunun geliştirildiğini söyleyebiliriz. Hem fragmanı hem de kamera arkası çekimi paylaşılan oyunun Unreal Engine 5.2 ile geliştirildiği bilgisi de paylaşıldı.

Çıkış tarihi net olarak açıklanmayan oyun Steam (PC), PlayStation 4 ve Xbox Series için geliştiriliyor. Oyunun kendi web sitesinde beta kayıtlarının başladığı da açıklandı. Funcom stüdyonsundan Joel Bylos, Legendary Entertainment ile iş birliği hakkında da konuştu.

Dune Awakening Fragmanı ve Kamera Arkası

Kamera arkasında paylaşılan bilgilere bakıldığı zaman oyunda daha gerçekçi ışık sekmeleri bir pencereden içeri giren ışığın dahi odayı başarılı bir şekilde aydınlatması ve üst düzey grafik detaylarının olduğunu söylemek mümkün.