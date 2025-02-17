Yeni Dune Filminin Çekimleri Çok Yakında Başlıyor! İlk Bilgiler Geldi

2021 yılında vizyona giren Dune: Part One 165 milyon dolar bütçe ile hazırlandı ve 407 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin büyük beğeni toplaması üzerine Dune: Part Two 2024 yılının şubat ayında izleyiciler ile buluştu.

Serinin ikinci filmi 190 milyon dolar bütçe ile çekilen film 714 milyon dolar hasılat elde ederek önemli bir başarının altına imza attı. Dune: Messiah isimli üçüncü film ise merakla beklenmeye devam ediliyorken bazı bilgiler ortaya çıktı.

Dune: Messiah Filminin Çekimleri İçin Tarih Verildi

2023 yılında yeni Dune filminin senaryosu üzerinde çalışmaya başlayan Denis Villeneuve, 2024 yılının başlarında senaryonun neredeyse bittiğini fakat acele etmek istemediğini belirtmişti. Deadline'da yer alan habere göre Dune: Messiah filminin çekimlerine 2025 yılının haziran ayında başlanabilir.

Uzun süredir merakla beklenen Dune: Messiah, serinin önceki filmlerine kıyasla daha duygusal ve daha karanlık bir temaya sahip olacak. Yeni film Paul Atreides isimli karakterin 12 yıl sonrasına odaklanacak.

Hans Zimmer serinin üçüncü filminin müzikleri için çalışmalara başladı. Dune: Part One ve Dune: Part Two isimli filmlerin de müziğini Zimmer yapmıştı.

Dune: Messiah Filmi Vizyon Tarihi

Dune: Messiah filminin 2026 yılının aralık ayında vizyona girmesi bekleniyor.