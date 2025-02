Netflix'in Yeni Dizisi İzleyicileri İkiye Böldü! Tartışma Büyüyor

En popüler dijitla yayın platformlarından biri olan Netflix, kütüphanedeki içeriklerin sayısını artırmaya devam ediyor. Bu yeni içeriklerin bir kısmı beğeni toplarken bir kısmı ise hayal kırıklığı yaratarak büyük tepkilere neden olabiliyor. Yeni Apple Cider Vinegar dizisi de eleştrilerle karşı karşıya kaldı.

Apple Cider Vinegar Dizisi Neden Eleştirildi?

Apple Cider Vinegar geçtiğimiz haftalarda yayınlanarak mini diziler arasında yerini aldı. 6 bölümden oluşan dizi hem olumlu hem de olumsuz yorumlara maruz kaldı. Bir izleyici bu diziden için "altı bölüm süren saçmalık yerine tek bölümlük kaliteli bir film olmalıydı" ifadelerini kullandı.

Başka bir kişi dizinin gereksiz derecede uzatıldığını ve zorla bitirmeye çalıştığını söyledi. Farklı izleyici ise The Woman Who Fooled the World (Dünyayı Kandıran Kadın) isimli kitapla karşılaştırıldığında dizinin yetersiz kaldığını belirtti.

Netflix dizisini beğenen izleyiciler de mevcut. Bir kişi, Belle karakterini canlandıran oyuncunun aksanının mükemmel olduğunu ifade etti. Başka izleyici ise dizinin harika olduğunu söyledi ve "Başka bir şey söylememe gerek yok. Beni ağlattı, güldürdü ve aşırı sinirlendirdi" sözlerine yer verdi.

Apple Cider Vinegar Konusu

Apple Cider Vinegar, kanser hastasıymış gibi davranarak dolandırıcılık yapan Belle Gibson'ın hikâyesini konu alıyor.

Apple Cider Vinegar Oyuncuları ve Karakterleri