Dune: Part 2'nin Yeni Fragmanı Yayınlandı! (Video)

İlk filminin başarısının ardından serinin hayranları Dune: Part 2 için beklemeye koyulmuş durumda ve bugün merakla beklenen filmin yeni fragmanı yayınlandı.

Dune: Part 2'nin yeni fragmanında ilk filmdeki tüm parçaların yerine oturduğunu, Paul'un artık halkın lideri olduğunu ve onları gezegenlerini geri kazanmak için kullandığını görüyoruz. Ayrıca yeni film âdeta gezegen ölçeğinde bir savaş sunacak.

Dune: Part 2 Konusu

Paul Atreides, Baharat adlı bir metayı koruyan dev solucanların olduğu çöl gezegeninde göçebelerin Mesihi olur. Baharat insanları gezginlere, mistiklere ve hatta delilere dönüştürebilir. Peki evrenlerinin yeni hükümdarı olmak için Paul hangi bedeli ödeyecek?

Dune: Part 2 Yeni Fragmanı

Dune: Part 2 Oyuncuları

Timothée Chalamet

Zendaya

Rebecca Ferguson

Josh Brolin

Austin Butler

Florence Pugh

Dave Bautista

Christopher Walken

Dune: Part 2 Vizyon Tarihi

Serinin merakla beklenen yeni filmi Dune: Part 2, 1 Mart 2024'te beyazperdede olacak.

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