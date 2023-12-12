Dune: Part 2'nin Yeni Fragmanı Yayınlandı! (Video)
Serinin merakla beklenen ikinci filmi Dune: Part 2'nin yeni fragmanı yayınlandı. İşte detaylar ve fragman!
İlk filminin başarısının ardından serinin hayranları Dune: Part 2 için beklemeye koyulmuş durumda ve bugün merakla beklenen filmin yeni fragmanı yayınlandı.
Dune: Part 2'nin yeni fragmanında ilk filmdeki tüm parçaların yerine oturduğunu, Paul'un artık halkın lideri olduğunu ve onları gezegenlerini geri kazanmak için kullandığını görüyoruz. Ayrıca yeni film âdeta gezegen ölçeğinde bir savaş sunacak.
Dune: Part 2 Konusu
Paul Atreides, Baharat adlı bir metayı koruyan dev solucanların olduğu çöl gezegeninde göçebelerin Mesihi olur. Baharat insanları gezginlere, mistiklere ve hatta delilere dönüştürebilir. Peki evrenlerinin yeni hükümdarı olmak için Paul hangi bedeli ödeyecek?
Dune: Part 2 Yeni Fragmanı
Dune: Part 2 Oyuncuları
- Timothée Chalamet
- Zendaya
- Rebecca Ferguson
- Josh Brolin
- Austin Butler
- Florence Pugh
- Dave Bautista
- Christopher Walken
Dune: Part 2 Vizyon Tarihi
Serinin merakla beklenen yeni filmi Dune: Part 2, 1 Mart 2024'te beyazperdede olacak.
Ücretsiz Film İzleyebileceğiniz En İyi 9 Uygulama
Çoğu kullanıcının tercihi her ne kadar geleneğe bağlı kalmak olsa da ücretsiz film izleme uygulamaları ya da ücretsiz film izleme programları giderek yaygın hâle geliyor ve insanların büyük bir kısmı alışkanlıklarından gün geçtikçe kopuyor.
Peki sizin filmden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR