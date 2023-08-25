Dune: Part 2'den Beklenen Erteleme Haberi Geldi: İşte Yeni Vizyon Tarihi!

Devam eden yazar ve oyuncu grevleri nedeniyle Dune: Part 2, 15 Mart 2024 tarihine ertelendi.

Merakla beklenen filmin başlangıçta 3 Kasım'da gösterime girmesi planlanıyordu ancak Warner Bros. ve yapımcı Legendary Entertainment, muhtemelen yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunun tanıtımı olmadan filmin tam gişe potansiyeline ulaşamayacağı için dört aydan fazla bir süreyi kapsayan bu ertelemeyi yapmak zorunda kaldı.

Dune: Part 2 Vizyon Tarihi 15 Mart'a Ertelendi

The Hollywood Reporter'ın haberine göre stüdyo ve yapım şirketi filmi mümkün olduğunca ertelememek adına direndi ancak filmin reklam çekimlerine Eylül başında başlanması gerekiyordu. Bu süreçte Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh ve Christopher Walken'dan oluşan oyuncu kadrosunun reklam çekimlerine katılması planlanıyordu.

Dune: Part 2 ile Birlikte Başka Filmler de Ertelendi

Dune: Part 2 ile birlikte Godzilla x Kong: Yeni İmparatorluk ve Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı sırasıyla 12 Nisan 2024 ve 13 Aralık 2024 tarihlerine ertelendi.

Hollywood'da bildiğiniz üzere yazar ve oyuncuların bir süredir grevleri sürüyor ve bunlar Netflix ve diğer yayın platformlarından kalan ödemeler başta olmak üzere bir dizi konuda uzun süredir devam eden sorunlardan kaynaklanıyor.

Dune: Part 1, 402 milyon dolarlık hasılatla gişede yeterince iyi bir performans sergilemişti ancak devam filmi için heyecan çok daha yüksek. Peki sizin Dune: Part 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.