Dune: Part Two Beklenen Tarihten Önce Vizyonda Olacak

Marvel'in dört filminin vizyon tarihinin ertelenmesi ile Dune filminin hayranlarına müjdeli haber geldi. Ertelenen filmlerin olması ile diğer stüdyoların kendi takvimlerinde değişikliklere gittiği görünüyor. Bunlardan biri de Warner Bros.

Blade'in vizyona giriş tarihinin değişmesi ve filmin bir süreliğine askıya alınmasından sonra Dennis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Dune: Part Two, planlanan tarihten daha önce izleyicisi ile buluşacak.

Dune Beklenen Tarihten Önce Gelecek

IGN'nin haberine göre 17 Kasım 2023 tarihinde vizyona girecek olan film, 3 Kasım 2023 tarihine gerileyerek daha erken bir tarihte vizyonda olacak. Çok büyük bir değişiklik olmasa da bu durum Dune'un ikinci tarih değişikliği oluyor.

Normalde 2023'ün Ekim ayında izleyicisi ile buluşacağı planlanmıştı. Warner Bros. daha sonradan filmi Kasım ayına ertelemişti.

Dune: Part Two Oyuncu Kadrosu