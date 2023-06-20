Son 30 Yılda Dünya'nın Eğiminin Değiştiği Fark Edildi: Peki Neden?

Geophysical Research Letters'da yayınlanan yeni bir çalışmaya göre insan faaliyetleri son otuz yılda Dünya'nın eğiminde önemli bir kaymaya neden olmuş gibi görünüyor.

Araştırma kapsamında 1993 ve 2010 yılları arasında eğimin yaklaşık 80 santimetre (31,5 inç) değiştiği düşünülürken, araştırmacılar bu değişimi insanlar tarafından 2,150 gigaton yeraltı suyunun çıkarılmasına bağlıyor.

Çalışma, insanlığın iklim değişikliği üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri artırırken, bu bulguları doğrulamanın bir yolu, gezegenin etrafında döndüğü nokta olan Dünya'nın dönme kutbunu incelemekten geçiyor. Kutup hareketi olarak bilinen bu kutbun hareketi, Dünya'daki su dağılımından etkilenerek Dünya'nın kabuğunun kütle dağılımını ve sonuç olarak Dünya'nın eğimini etkiliyor.

Yeraltı Sularına Müdahale Dünya'nın Eğimini Etkiliyor

Dönen bir topaca küçük bir ağırlık ekleyerek topacın dönüşünü değiştirdiğinizi düşünmek bu konuya dair faydalı bir benzetme olarak kabul edilebilir. Benzer şekilde, insanların yeraltı su seviyelerine müdahalesi de Dünya'nın dönüşünü etkiler.

Bilim insanları dönme kutbunun doğal olarak değişime uğradığını kabul etmekle birlikte, yeraltı suyu dağılımındaki değişikliğin kayma üzerinde en önemli etkiye sahip olduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak araştırmacılar, Dünya'nın eğiminin gelecekteki etkileri konusunda endişelerini dile getiriyor. Gelecekteki benzeri eylemler, yakın bir geleceği olmasa da uzun vadede Dünya üzerinde önemli etkilere neden olabilir.