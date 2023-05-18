Dünyanın En Pahalı Pasaportları Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Sigorta şirketi William Russell'ın açıkladığı verilere göre pasaport fiyatları en pahalı olan ülkeler belli oldu. Avustralya, vatandaşlarına en yüksek fiyattan pasaport veren ülke oldu ve 230 dolarlık fiyatla listenin başında yer aldı. Meksika, 170 dolarla ikinci sırada iken İsviçre ise 140 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Listenin ilk 10 sırasının sonlarına baktığımızda Japonya 115 dolarla dokuzuncu sırada yer alırken, Türkiye ise 110 dolarla onuncu sırada yer alıyor.

Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri, listenin ilk 10 sırasındaki ülkelerin tamamından daha düşük olsa da, Türkiye'den daha ucuz pasaport veren birçok ülkede kişi başına düşen gelir daha fazla. Örneğin, Çekya, Letonya, İspanya, Polonya ve Slovakya gibi ülkelerin tamamında milli gelir Türkiye'den daha yüksek.

Özellikle listenin son 5 sırasında yer alan Çekya (27 dolar), Letonya (29 dolar), İspanya (33 dolar), Polonya (35 dolar) ve Slovakya (35 dolar) gibi ülkelerde de milli gelir Türkiye'ye kıyasla çok daha yüksek.

Türkiye'de 1 yıllık pasaport için ödenen harç tutarı 1008 TL iken, değerli kağıt bedeli ise 501 TL olarak belirlenmiş durumda. 10 yıllık pasaportlar için güncel harç tutarı ise 3 bin 295 TL.

Pasaportu En Pahalı 10 Ülke