Dünya Modern Kölelik Endeksi Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Uluslararası insan hakları kuruluşu Walk Free tarafndan hazırlanan Küresel Modern Kölelik Endeksi yayımlandı. Onlarca ülkenin yer aldığı raporda Türkiye'nin son 5 yılda profesyonel dünyada yaşadığı büyük düşüş gözler önüne serildi.

2018 yılında Modern Kölelik Endeksi'nde 48. sırada yer alan Türkiye, dramatik bir yükselişle 5. sıraya kadar tırmandı. Rapor, Türkiye'nin beş yıl içerisinde yaşadığı gerilemeye işaret ediyor.

"Türkiye'de 1.3 Milyon Modern Köle Var"

Walk Free isimli kuruluş modern kölelik kavramını, "tehdit, aldatma, şiddet, zorlama ve/veya gücün kötüye kullanılması nedeniyle reddedemeyeceği veya terk edemeyeceği istismar vakaları" olarak tanımlıyor. En son raporunu 2018 yılında yayımlayan kuruluş, dünya çapındaki haksızlıkları inceleyerek bir endeks oluşturuyor.

Bu yıl yayımlanan Küresel Modern Kölelik Endeksi'nde Türkiye, 48. sıradan 5. sıraya kadar tırmandı. Yüksek sıranın daha kötü bir senaryoyu belirttiği listede Türkiye'nin önünde Kuzey Kore, Eritre, Moritanya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler yer alıyor.

Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye'de 1.3 milyon köle bulunuyor. Kişi başına düşen modern köle açısından dünyada 5. sırada yer alan Türkiye, toplam modern köle sayısında ise 10. sırada bulunuyor. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa ve Asya'da modern köleliğin en sık görüldüğü ülke olduğu belirtiliyor.

Walk Free, Türkiye'nin dramatik yükselişinin nedenlerini şu maddelerle açıklıyor: