Bu Asteroit Dünya Ekonomisinden 70.000 Kat Daha Değerli

Dünya ekonomisinden 70.000 kat değerli asteroit tüm dünyayı meraklandırmayı başarıyor. 16 Psyche isimli asteroitin en ayrıntılı fotoğraflarını çekmeyi başaran Hubble Uzay Teleskobu, asteroitin tamamen değerli minerallerden oluştuğunu söylüyor.

Hubble Uzay Teleskobu, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında 16 Psyche adı verilen bir asteroit keşfetmişti. Asteroit, Dünya'dan yaklaşık 230 milyon mil uzaklıkta ve 140 mil genişliğinde. Son zamanlarda Hubble, 16 Psyche asteroitinin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü yakalamayı başardı.

Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında, Dünya'ya 370 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Psyche 16 görüntüleri, altın ve platin gibi çok değerli minerallerden oluştuğunu gösteriyor. Analizler, bu asteroitte uzay kayalarının olmadığını, paha biçilemez bir değere ulaşan minerallerin olduğunu gösteriyor.

SpaceX, dünya ekonomisinden 70.000 kat değerli asteroitin peşinde

16 Psyche aslında 17 Mart 1852'de İtalyan gökbilimci Annibale de Gasparis tarafından keşfedildi, ancak Hubble Uzay Teleskobu daha ayrıntılı görüntüler yakalayarak bilim dünyasını meraklandırdı. Bu görüntülerden itibaren "altın asteroit" olarak adlandırılmaya başlandı ve NASA ile SpaceX'in bir hayli ilgisini çekmeyi başardı.

Planların kesintiye uğramaması durumunda SpaceX ve NASA, 2022'de bir kaşif gemisi fırlatarak 2026'da asteroide varacağını tahmin ediyor. Görev ilk olarak 2017'de onaylandı ve Ekim 2023 için hesaplanan fırlatma tarihi 2026'ya ertelendi.

SpaceX ve NASA'nın ortak uzay aracı 20 ay boyunca 16 Psyche'nin yörüngesinde dolanacak. Mevcut teknolojiyi kullanarak topografyasını, yüzey özelliklerini, yer çekimini ve manyetizmasını inceleyecek.

Southwest Araştırma Enstitüsü'nde gezegen bilimci olan Tracy Becker, Psyche 16'nın neredeyse tamamen demir, nikelden oluştuğunu ve büyük miktarlarda altın - platin içerdiği için özel bir asteroid olduğunu onaylıyor.

10.000 katrilyon dolar değere sahip olduğu düşünülen asteroitin bilim insanlarını da meraklandırdığını söylemek lazım. Psyche 16'ya daha yakından bakıldığında, Dünya'nın ve diğer gezegenlerin çekirdeği hakkında birçok bilgi verebileceği düşünülüyor.

Şu anda çok yüksek sıcaklıklarından dolayı gezegenlerin içlerini araştırmak mümkün değil, ancak uzayda bulunan soğuk cisimlere nüfuz edilebiliyor. Becker'e göre Psyche 16'ya ulaşıldığında, gezegenlerin temel bileşenlerinin bazı yönleri tam olarak anlaşılacak.