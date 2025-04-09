Apple Üzgün! Dünyanın En Değerli Şirketleri Sıralamasında Zirve El Değiştirdi
Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük şirketleri açıklandı. Uzun bir süredir liderliği elinde tutan Apple, zirveyi en büyük rakibine kaybetti.
Son birkaç gündür ABD merkezli şirketler, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bunun başlıca nedeni ise Trump’ın Çin başta olmak üzere pek çok ülkeye yönelik ek vergi getirmesi. Bu vergi, ticaret engellerini artırdı ve şirket maliyetlerini bir hayli yükseltti. Bu durum, dünyanın en değerli şirketler listesinde liderin değişmesine sebep oldu. Uzun bir süredir lider olan Apple, unvanını kaybetti.
Microsoft, Dünyanın En Değerli Şirketi Oldu
Paylaşılan verilere göre Microsoft, 2.717 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak dünyanın en değerli şirketleri listesinde zirveye adını yazdırdı. Apple ise 2.710 trilyon dolarla ikinci sıraya geriledi. Üçüncü ve dördüncüyse sırasıyla 2.454 trilyon dolar ve 1.825 trilyon dolarla NVIDIA ve Amazon.
Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketleri şu şekilde sıralandı;
|Sıra
|Şirket
|Piyasa Değeri
|1
|Microsoft
|2.717 trilyon dolar
|2
|Apple
|2.710 trilyon dolar
|3
|NVIDIA
|2.454 trilyon dolar
|4
|Amazon
|1.825 trilyon dolar
|5
|Alphabet (Google)
|1.796 trilyon dolar
|6
|Saudi Aramco
|1.634 trilyon dolar
|7
|Meta Platforms (Facebook)
|1.298 trilyon dolar
|8
|Berkshire Hathaway
|1065 trilyon dolar
|9
|Broadcom
|760.6 milyar dolar
|10
|Tesla
|752.7 milyar dolar
|11
|TSMC
|726.4 milyar dolar
|12
|Walmart
|686.8 milyar dolar
|13
|Eli Lilly
|623.9 milyar dolar
|14
|JPMorgan Chase
|600.6 milyar dolar
|15
|Visa
|599.8 milyar dolar
|16
|UnitedHealth
|521.7 milyar dolar
|17
|Tencent
|511.7 milyar dolar
|18
|Mastercard
|436.1 milyar dolar
|19
|Exxon Mobil
|432.3 milyar dolar
|20
|Costco
|406.9 milyar dolar