  • Tamindir
  • haber
  • Apple Üzgün! Dünyanın En Değerli Şirketleri Sıralamasında Zirve El Değiştirdi

Apple Üzgün! Dünyanın En Değerli Şirketleri Sıralamasında Zirve El Değiştirdi

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük şirketleri açıklandı. Uzun bir süredir liderliği elinde tutan Apple, zirveyi en büyük rakibine kaybetti.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Son birkaç gündür ABD merkezli şirketler, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bunun başlıca nedeni ise Trump’ın Çin başta olmak üzere pek çok ülkeye yönelik ek vergi getirmesi. Bu vergi, ticaret engellerini artırdı ve şirket maliyetlerini bir hayli yükseltti. Bu durum, dünyanın en değerli şirketler listesinde liderin değişmesine sebep oldu. Uzun bir süredir lider olan Apple, unvanını kaybetti.

Microsoft, Dünyanın En Değerli Şirketi Oldu

Paylaşılan verilere göre Microsoft, 2.717 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak dünyanın en değerli şirketleri listesinde zirveye adını yazdırdı. Apple ise 2.710 trilyon dolarla ikinci sıraya geriledi. Üçüncü ve dördüncüyse sırasıyla 2.454 trilyon dolar ve 1.825 trilyon dolarla NVIDIA ve Amazon.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketleri şu şekilde sıralandı;

Sıra Şirket Piyasa Değeri
1 Microsoft 2.717 trilyon dolar
2 Apple 2.710 trilyon dolar
3 NVIDIA 2.454 trilyon dolar
4 Amazon 1.825 trilyon dolar
5 Alphabet (Google) 1.796 trilyon dolar
6 Saudi Aramco 1.634 trilyon dolar
7 Meta Platforms (Facebook) 1.298 trilyon dolar
8 Berkshire Hathaway 1065  trilyon dolar
9 Broadcom 760.6 milyar dolar
10 Tesla 752.7 milyar dolar
11 TSMC 726.4 milyar dolar
12 Walmart 686.8 milyar dolar
13 Eli Lilly 623.9 milyar dolar
14 JPMorgan Chase 600.6 milyar dolar
15 Visa 599.8 milyar dolar
16 UnitedHealth 521.7 milyar dolar
17 Tencent 511.7 milyar dolar
18 Mastercard 436.1 milyar dolar
19 Exxon Mobil 432.3 milyar dolar
20 Costco 406.9 milyar dolar

 

Microsoft'tan Windows 11 Kullanıcılarını Çıldırtan Karar! Ancak Bir Çözümü Var!
TEKNOLOJİ

Microsoft'tan Windows 11 Kullanıcılarını Çıldırtan Karar! Ancak Bir Çözümü Var!

Microsoft, Windows 11 kurulumunda hesabı eklemeyi zorunlu hale getirerek sahte e-posta ile atlamayı engelledi. Peki farklı çözüm var mı? İşte detaylar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER