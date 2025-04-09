Apple Üzgün! Dünyanın En Değerli Şirketleri Sıralamasında Zirve El Değiştirdi

Son birkaç gündür ABD merkezli şirketler, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bunun başlıca nedeni ise Trump’ın Çin başta olmak üzere pek çok ülkeye yönelik ek vergi getirmesi. Bu vergi, ticaret engellerini artırdı ve şirket maliyetlerini bir hayli yükseltti. Bu durum, dünyanın en değerli şirketler listesinde liderin değişmesine sebep oldu. Uzun bir süredir lider olan Apple, unvanını kaybetti.

Microsoft, Dünyanın En Değerli Şirketi Oldu

Paylaşılan verilere göre Microsoft, 2.717 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak dünyanın en değerli şirketleri listesinde zirveye adını yazdırdı. Apple ise 2.710 trilyon dolarla ikinci sıraya geriledi. Üçüncü ve dördüncüyse sırasıyla 2.454 trilyon dolar ve 1.825 trilyon dolarla NVIDIA ve Amazon.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketleri şu şekilde sıralandı;