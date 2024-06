Microsoft'tan Windows 11 Kullanıcılarını Çıldırtan Karar! Ancak Bir Çözümü Var!

Her ne kadar yeni bir bilgisayarı kutusundan çıkarmak zevkli olsa da başlangıça yapılan kurulumun pek de keyifli olduğu söylenemez. Birçok kullanıcı, Windows 11 kurulumu sırasında sahte ya da geçici mail adresleri ile hesap oluşturabiliyordu. Bu sayede kullanıcılar, Microsoft hesabı olmadan internete bağlanıp cihazlarını rahatça kullanabiliyorlardı. Ancak Microsoft, artık Windows 11 kullanıcılarının sisteme gerçek bir hesap ile giriş yapmalarını zorunlu hale getirdi.

Microsoft'un Windows 11'de kullanıcıları bir Microsoft hesabıyla oturum açmaya zorlaması, kontrol endişelerini beraberinde getirdi. Neyse ki, bu zorunluluğu atlatmak için hala birkaç geçici çözüm mevcut bulunuyor. Peki bu çözüm nedir? İşte detaylar…

Önceden Windows 11 kurulumu sırasında, sonunda Microsoft hesabı eklenmesini isteyen bir adımla karşılaşılıyordu ve atlama gibi bir seçenek bulunmuyordu. Bundan dolayı çoğu kişi pes edip bir hesap ekliyordu. Ancak geçici bir çözüm olarak [email protected] gibi anlamsız sahte bir e-posta yazarak Windows hesap ekleme adımı kolayca atlanıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Windows Central'dan Zac Bowden'ın paylaştığı X gönderisinde, artık hesap eklemeden atlama olmayacağı ve Windows'un en son sürümlerindeki kurulumda sahte e-postaları kabul etmeyeceği söylendi. Sahte e-posta tespit eden Windows, kullanıcılara bir hata uyarısı vererek doğrudan giriş ekranına yönlendirecek.

It looks like Microsoft has blocked the bypass that allowed you to create a local account during Windows 11 setup by typing in a blocked email address. Now it just loops you back to typing in a different account :( pic.twitter.com/mKnHToLLQV