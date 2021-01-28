Dünya Genelinde Kaç Milyar Aktif iPhone Olduğu Açıklandı

Apple, dünya genelinde kaç milyar aktif iPhone olduğu ile ilgili bir açıklama yaptı. Dünyada kaç kişi iPhone kullanıyor? Dünya genelinde kaç milyar aktif iPhone var? Gelin hep beraber Apple'ın açıkladığı rakama yakından bakalım.

Dünya Genelinde Kaç Milyar Aktif iPhone Var?

Apple için muazzam bir kilometre taşı daha geride kaldı. Dünya çapında 1 milyardan fazla aktif iPhone olduğunu aktarılıyor. Tim Cook, Apple'ın kazanç görüşmesi sırasında, şu anda aktif kullanımda olan 1,65 milyar Apple cihazı olduğunu söyledi.

Apple, 2016'da milyarıncı iPhone'unu satmıştı ve Ocak 2019'da Apple 900 milyon aktif iPhone kullanıcısına ulaştığını açıklamıştı. Bir sözcü The Verge'e yaptığı açıklamada, Apple'ın son 90 gün içinde Apple servisiyle etkileşime girmiş olması durumunda bir cihazı aktif olarak kabul ettiğini söyledi.

İstatistik, şimdiye kadar satılan iPhone'ların önemli bir kısmının, en azından Apple'ın tanımına göre aktif kullanımda kaldığını öne sürüyor.

iPhone'lar, 2020'nin son çeyreğinde 65 milyar dolarlık satışla özellikle iyi performans gösterdi. Timm Cook ayrıca 2020 Noel'inde rekor sayıda FaceTime görüşmesi yapıldığını söyledi ve bu rekorun gelmesinde koronavirüs salgının birçok aileyi ve arkadaşını ayrı tutmasının kesinlikle yardımcı olduğu bir dönüm noktası oldu.

Satışlar artarken ve kullanım tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken, Apple son birkaç yılını iPhone birim satışları yavaşladığından ürün yelpazesini çeşitlendirmeye çalışarak geçirdi. Analistler, son yıllarda genel telefon sevkiyatlarında ve satışlarında bir düşüş olduğunu tahmin ediyorlar.

Ancak her yıl daha az iPhone insanların eline geçse bile, insanlar belli ki uzun süredir onlara bağlı.

Apple CEO'su Tim Cook Ne Kadar Kazanıyor?

Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın SEC'e sunduğu 2020 vekalet beyanına göre 2020'de 14 milyon dolardan fazla maaş kazandı. 14 milyon dolar şu anki kur ile 102.921.000,00 TL'ye tekabül ediyor. Cook, performans için verilen teşviklerden 10.731.000 dolara ek olarak 3.000.000 dolarlık temel maaş aldı.

Apple'ın performansı, net satışlar ve işletme geliri için hedeflenen performans hedeflerini aştı ve Cook ile diğer Apple yöneticileri için daha fazla ödeme yapıldı.

Cook ayrıca toplam 14.769.259 dolara ek "diğer tazminat" olarak 1.038.259 dolar aldı. Buna 17.100 dolar dönem hayat sigortası, 115.385 dolar tatil, 470.246 dolar tutarında güvenlik masrafları ve 432.564 dolar kişisel hava yolculuğu masrafları dahil.

Apple, güvenlik nedeniyle Cook'un özel bir uçak kullanmasını şart koşmakta. Bu yüzden Tim Cook özel uçak ile seyahat yapmakta.