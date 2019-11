Dünya Go Şampiyonu, Yapay Zeka Yüzünden Emekli Oldu

Yapay zeka, hayatımızın her alanına dahil olmaya devam ediyor. Öyle ki zeka oyunlarında da yer almaya başladığını görebiliyoruz. Go isimli strateji oyununun oyuncuları da bu durumdan etkilenmiş gibi görünüyor. Bu konuyla ilgili olarak usta Go oyuncularından olan Güney Koreli Lee Se-dol, yapay zekanın alt edilemeyeceğini açıkladı ve emekli oldu.

Se-dol, yaptığı açıklamalarda yapay zekanın Go oyunlarına dahil olmasıyla birlikte bütün çabalarına rağmen oyunda bir numara olamayacağını açıkladı. İnsanlar içinde bir numara olsa da yenemeyeceği bir varlık olduğu için bunu başaramayacağını söyledi.

24 yıllık Go kariyerinin ve çok sayıda Go galibiyetinin ardından Go dünya şampiyonu olan Se-dol, 2016’nın mart ayında DeepMind şirketinin AlphaGo programı ile yaptığı beş maçın birini kazanabilmişti. Her ne kadar 5’e 1 mağlubiyet kötü bir skor gibi görünse de Se-dol AlphaGo’yu yenebilen tek insandı.

Tabii Se-dol’un Go’yu bırakmasının tek sebebi yapay zeka olmayabilir. Yonhap Haber Ajansı'nın açıklamasına göre Korean Baduk Association (KBA) yani Kore Go Derneği’nin aldığı üyelik ücretleri de bu kararını etkilemiş olabilir. 2016 yılında KBA'yı bırakan Se-dol, üyelik ücretlerinin iadesi için derneğe dava açtı.

Yapay zeka, özellikle fabrikalarda ve tarımda çalışan insanların işlerini elinden alabileceğine yönelik endişelerin yanında insan zekasının yoğun olarak kullanıldığı alanlarda da endişe yaratacak gibi görünüyor.