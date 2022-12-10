Dünya Kupası'nda Nevzat Aydın Laneti: Formasını Giydiği Takım Kaybediyor!

Yemeksepeti'nin eski CEO'luğu görevini yürüten girişimci Nevzat Aydın, futbol fanatiği olmasıyla tanınıyor. Dünyanın en büyük futbol etkinliği olan Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte turnuvaya dair paylaşımlar yapmaya başlayan Nevzat Aydın'ın takımlara getirdiği kötü şans, sosyal medyada alay konusu oldu.

Dünya Kupası'nı yakından takip etmek için Katar'a giden ünlü iş adamı, Arjantin forması giyerek "Tarafımız belli bugün." yorumuyla yaptığı paylaşımın arından Suudi Arabistan Arjantin'i 2-0 mağlup etti. Arka arkaya formasını giydiği takımlara şanssızlık getiren Nevzat Aydın'ın son kurbanı Brezilya oldu.

Formasını Giydiği Tüm Avrupa Milli Takımları Elendi!

Nevzat Aydın'ın ikinci kurbanı futbolun efsane milli takımlarından Almanya oldu. Nevzat Aydın'ın formasını giymesinen kısa bir süre sonra Almanya Milli Takımı, Japonya Milli Takımı'na mağlup olarak turnuvadan elendi.

Belçika ve İspanya'nın da turnuvaya veda etmesiyle birlikte Nevzat Aydın'ın formasını giydiği tüm Avrupa takımları turnuvadan elenmiş oldu. Dün gece Nevzat Aydın'ın turnuvanın iki favorisi Brezilya ve Arjantin'in formasını giymesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.

Nevzat Aydın'ın laneti sambacıları da vurdu. Brezilya, dün gece oynanan karşılaşmada Hırvatistan'a penaltılarda elendi. Arjantin ise 2-0 önde olduğu maçta art arda yediği goller sonrasında penaltılar sonucu galibiyeti zor da olsa elde etti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Nevzat Aydın'dan destekledikleri takımın formasını giymemesini istedi.