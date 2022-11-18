Nike, Dünya Kupası'na Özel Reklamını Yayınladı
Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala Nike, geçmişin, bugünün ve geleceğin yıldızlarını bir reklamda bir araya getirdi. İşte detaylar!
Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 2 gün kadar az bir süre kaldı ve Dünya Kupası'nda adından söz ettirmesi beklenen pek çok isim ve çocukluğumuzun futbol yıldızları Nike'ın Dünya Kupası'na özel hazırladığı reklamda bir araya geldi.
Her futbolcunun hayali olan Dünya Kupası'nı ilk kez kaldırmak için pek çok yıldız isim turnuvada mücadele edecek. Peki geçmişte mücadele eden efsaneler? Sizce en iyileri kim? İşte Nike, Dünya Kupası reklamında Footballverse adı verdiği futbol evreninde geçmişin efsaneleriyle günümüz yıldızlarını bir araya getiriyor.
Geçmişin Efsaneleriyle Geleceğin Yıldızlarının Mücadelesi
Alex Morgan, Carli Lloyd, Cristiano Ronaldo, CR Jr., Edgar Davids, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Leah Williamson, Phil Foden, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Sam Kerr, Shane Kluivert ve Virgil van Dijk gibi futbolun geçmişinin, bugününün ve geleceğin yıldızları en iyinin kim olduğunu öğrenebilmek için Footballverse'de mücadele ediyor.
Dünya Kupası önümüzdeki günlerde başlayacak ve bugünün gerçek yıldızlarının kim olduğunu hep birlikte öğrenebileceğiz.
Peki sizin Dünya Kupası'ndaki favoriniz kim? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Google'dan Büyük Hizmet: Dünya Kupası'nı Takip Etmek Çok Daha Kolay Olacak
Futbolun en önemli etkinliği olan 2022 Katar Dünya Kupası'na yalnızca sayılı günler kaldı. Futbol dünyasında turnuva için heyecan günden güne artarken yazılım firmaları da kullanıcılarının etkinliği daha iyi takip edebilmesi için kolları sıvadı.
YORUMLAR