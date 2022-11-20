Dünya Kupası Uygulamalarını İndirenlere Dikkat: Veri İhlali Endişesi!

AB veri koruma yetkilileri, Dünya Kupası için Katar'ı ziyaret eden futbol taraftarlarının, etkinliğin resmî uygulamalarını iPhone'larına veya diğer cihazlarına indirmemeleri veya yüklememeleri gerektiğini çünkü bunları kullananlar için büyük gizlilik riski oluşturduklarını iddia ediyor.

Dünya Kupası gibi büyük etkinlikler, genellikle futbol severlerin gezinmelerine, seyahat planlamalarına ve katılım sırasında bilmeleri gerekebilecek diğer şeyleri bulmalarına yardımcı olacak uygulamalar üretiyor. Bu uygulamalar çoğu zaman iyi olsa da 2022 Dünya Kupası uygulamaları için durum böyle değil gibi görünüyor.

Veri Koruma Yetkilileri Futbolseverleri Uyarıyor

Politico'nun haberine göre Avrupa'daki veri koruma yetkilileri, resmî Katar Dünya Kupası uygulamalarını akıllı telefonlarına ve tabletlerine yükleyenlerde kullanıcı verilerine yönelik riskler konusunda dikkatli olmaları için uyarılarda bulunuyor. Uyarıların başında, Almanya'nın uygulamalar tarafından toplanan verilerin gizlilik bildirimlerinde belirtilenden "çok daha ileri gittiği" iddiaları geliyor.

Alman yetkililerden biri, uygulamanın telefon numarası da dâhil olmak üzere bir cihazda yapılan telefon görüşmeleriyle ilgili verileri topladığını belirtti. Salı günü yapılan açıklamada, "Uygulamaların kullandığı verilerin yalnızca cihazda yerel olarak kalmadığı, aynı zamanda merkezi bir sunucuya iletildiği de açık." ifadelerine yer verildi.

Ne Katar hükûmeti, ne Apple ne de Google şu ana kadar gizlilik suçlamaları hakkında bir yorumda bulunmadı.