Dünya Kuraklık Haritası Yayınlandı: Türkiye Kritik Seviyede

Dünya Kuraklık Haritası 2021 verileri korkutuyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yeni bir çalışma, pek çok Avrupa ülkesinin önümüzdeki dönemde ıçilebilir su riski taşıdığına dikkat çekiyor. Türkiye de dahil olmak üzere Orta Doğu ülkeleri ise su bulmakta zorlanacak.

Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan Aqueduct projesine bağlı bir araştırma, 138 ülke hakkında veri topladı ve geçmişteki kuraklık yoğunluğu, su döngüsü, kuraklığa karşı kırılganlık, nüfus, mahsul ve hayvan yoğunluğunu dikkate aldı.

Dünya Kuraklık Haritası 2021 verileri korkutuyor

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün Aqueduct projesinden elde edilen verilere göre iki Avrupa ülkesi, Moldova ve Ukrayna, küresel olarak en yüksek kuraklık riskine sahip. Orta ila yüksek kuraklık riski taşıyan daha fazla etkilenen ülkeler ise Türkiye de dahil olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika, Asya -Hindistan ve Çin dahil- Avrupa'da yer alıyor.

Ukrayna ve küçük komşusu Moldova, geçmişte mahsulleri büyük ölçüde azaltan yıkıcı kuraklıklardan etkilendi. İklim değişikliğinin sıcaklık ve yağmur düzenini bozması sorunu, son zamanlarda daha sıcak iklimlere geçiş yapan Doğu Avrupa'nın birçok yerinde kendini gösteriyor.

Kuraklık riski altındaki ülkeler, içme de dahil olmak üzere ülkedeki tüm insanların kullanımı için yeterli uygun suyun eksikliği olarak tanımlanan en fazla su stresi yaşayan ülkelerle her zaman aynı değildir. Su sıkıntısı Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da yaygınken, düşük su kalitesinin daha az sorun teşkil ettiği Avrupa'da çok fazla öne çıkmıyor.

Yüksek sıcaklık değerleri Türkiye'yi vuracak

Ayrıca Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu kritik bir bölgede sıcaklıkların artışa geçebileceği düşünülüyor. İstanbul'da sıcaklığın 45 dereceye ulaşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Levent Kurnaz, yaptığı açıklamada, "Sıcaklıklar ortalama 5 derece artacak olursa 30 yıl sonra İstanbul’da en yüksek sıcaklık 45 dereceye çıkacak" şeklinde konuşmuştu.

Islak termometrenin 35 dereceye ulaşması halinde insanların ölebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurnaz, "Hastaneler hazır mı? Bu kadar insan sapır sapır o sıcakta ölmeye başladığında hazır olacak mıyız buna? Bu sıcak öldürür mü insanı? Bu sıcaklığa ‘ıslak termometre 35 derece’ deniyor. Islak termometre 35 olursa hava sıcakmış, serinmiş yok, ölüyorsunuz; bu kadar basit" sözlerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Kurnaz, "Sivas’ta, Malatya’da kuraklık olacak. Kayısı yok! Hazır mıyız buna? Bir de orta göbeğinde yaşadığımız hastalıklar var. İki sene önce İstanbul’da 4 Batı Nil virüsü vakası görüldü. Niye? Çünkü ticaret yapıyoruz" şeklinde ifadelere yer vermişti.