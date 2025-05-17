Dünya'nın En Değerli Markaları Belli Oldu: Apple ve Google Arasında Taht Savaşları!

Bir markanın değeri, yalnızca bir logodan ya da isimden ibaret değildir. Tüketiciyle kurduğu bağ, sunduğu ürün veya hizmetin kalitesi, teknolojik yenilikçilik düzeyi ve küresel etkisi gibi birçok unsur, bir markanın ekonomik gücünü doğrudan etkiler. Her yıl hazırlanan marka değerleme raporları ise bu görünmeyen güç dengesini somut rakamlarla ortaya koyar. 2025 yılı için hazırlanan raporda da büyük yarış yine gözler önüne serildi. Peki dünyanın en değerli markası hangisi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Üst Üstte Üçüncü Kez En Değerli Marka Oldu!

Kantar tarafından yayımlanan 2025 BrandZ raporu, bu yıl da teknoloji devlerinin küresel marka değerinde belirleyici rol oynadığını gösterdi. Listenin ilk sırasında, 1,29 trilyon dolarlık marka değeriyle Apple yer aldı. Bu rakam Apple’ın yalnızca listenin lideri olmasını değil, aynı zamanda markasının bir yıl içinde yüzde 28 oranında büyüme kaydettiğini de ortaya koydu. Bu başarıyla Apple, marka değeri 1 trilyon doların üzerine çıkan ilk şirket olarak tarihe geçti ve üç yıl üst üste zirvede kalmayı başardı.

İkinci sırada 944,1 milyar dolarlık marka değeriyle Google yer aldı. Google’ın yıllık büyüme oranı yüzde 25 olurken, üçüncü sıradaki Microsoft ise yüzde 24’lük artışla 884,8 milyar dolara ulaştı. Amazon, 866,1 milyar dolarlık değeriyle dördüncü sırada yer alırken, ilk beşi tamamlayan şirket ise son yıllarda yapay zekâya yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Nvidia oldu. Nvidia’nın marka değeri yüzde 152 gibi yüksek bir artışla 509,4 milyar dolara yükseldi. Bu yükseliş, özellikle yapay zekâ uygulamalarında kullanılan grafik işlemcilerine yönelik talebin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yapay zekâ alanındaki ilgi sadece donanım tarafında sınırlı kalmadı. ChatGPT, 43,5 milyar dolarlık tahmini marka değeriyle listeye doğrudan 60. sıradan giriş yaptı. Bu, Nvidia’nın 2021’deki ilk sıralamaya girdiği pozisyondan daha yüksek bir başlangıç olarak kayda geçti. Sosyal medya tarafında da büyüme hız kesmedi. Instagram, marka değerini %101 artırarak bu alanda rekor bir artış yaşarken, TikTok da yüzde 25 büyüme ile etkili bir yükseliş sergiledi. Bu şirketler, dijital etkileşimin pazarlama ve marka gücü üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koydu.

Listenin geri kalanında da dikkat çeken isimler yer aldı. Qualcomm’un Snapdragon markası 65,6 milyar dolarla 38. sırada, Huawei 64,7 milyar dolarla 39. sırada yer aldı. Apple’ın küresel rakiplerinden Samsung, 29,3 milyar dolarlık değeriyle 78. sıraya yerleşti. Telekom sektöründe ise T-Mobile ve Deutsche Telekom 105,7 milyar dolar değerle 19. sıraya yükselirken, Verizon 90,5 milyar dolarla 24. sırada, Çinli üretici Xiaomi ise 97. sırada yer aldı.

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