One UI 8’in Dinamik Duvar Kağları Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen One UI 8 güncellemesinden ilk bilgiler gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde One UI 8 güncellemesi almayacak telefonlar listesinin ortaya çıkmasının ardından şimdi de Android tabanlı yeni arayüzün duvar kağıtları gündeme geldi. Buna göre Samsung, renk değiştiren dinamik duvar kağlarıyla kullanıcıları etkilemeye hazırlanıyor.

Samsung, One UI 8’de Dinamik Duvar Kağlarıyla Telefonunuz Canlandıracak!

Samsung, One UI 8'de dinamik duvar kağıtları kullanmaya hazırlanıyor. Günün saatine göre ton değiştiren bu arka planlar, telefonunuzu neredeyse her açtığınızda size farklı bir deneyiö sunacak. Örneğin abah saatlerinde yumuşak mavi tonlarıyla başlayan geçişler, öğleden sonra canlı yeşil ve mavi renklere dönüşüyor.

Akşam olduğunda sıcak turuncu ve kırmızı tonlarına geçiş yapılırken, gece vakti mor ve koyu mavi renkler devreye giriyor. Asıl sihir ise telefonunuzu her açışınızda yaşanıyor. Ekranınızı açtığınızda veya kilidini kaldırdığınızda, renkler adeta bir sualtı dalgası gibi yumuşak geçişlerle birbirine karışıyor.

Aynı duvar kağıdını hem kilit ekranı hem de ana ekran için seçerseniz, bu animasyonlar daha kesintisiz devam ederek görsel bir şölen sunuyor. Elbette ki dinamik duvar kağıtları yeni bir şey değil. Özellikle Apple'ın macOS sürümlerinden uzun zamandır kullandığı biliniyor. Ancak günün her saati için farklı renkler pek de yaygın değil.

Şu an için bu özelliğin yalnızca yeni nesil Galaxy S serisi telefonlarla mı sınırlı kalacağı yoksa One UI 8 alabilen tüm cihazlarda mı sunulacağı kesin değil. Ancak Samsung'un bu tür görsel yenilikleri genellikle geniş kitlelere ulaştırdığını biliyoruz. Elbette ki kesin bir şey söylemek için Samsung'un One UI 8'i tanıtmasını beklemekten başka şansımız yok.

Neyse ki şirketin bu sürümle ilgili önümüzdeki birkaç ay içerisinde bir duyuru yapacağı biliniyor. Hatta One UI 7'deki gecikmenin ardından bazı modellerin direkt One UI 8'e geçeceği iddiaları da mevcut. Ancak bunların hangi modeller olacağı şu an için belirsiz.