Pandemi Süreci Dünyada Asgari Ücretlileri Nasıl Etkiledi?

Küresel çapta büyük sorunlara neden olan Covid-19, ülkemizi yıprattığı kadar her ülkeyi neredeyse aynı oranda yıprattı. Bu noktada, pandemi sürecinde en ağır hasarı alan kişiler arasında asgari ücretle çalışanlar yer aldı. Yapılan araştırmalara göre, 2021 yılında her 3 ülkeden birinde asgari ücret artışı gözlenmedi. Bu durum ise dünya üzerindeki asgari ücretlilerin, yaşam standartlarına dikkat çekti. İşte, 2021 yılında asgari ücretin çeşitli ülkelere göre nasıl değişiklik gösterdiği ve söz konusu ücretin hayat kalitesini ortaya koyan çalışmanın detayları…

Pandemi, Çeşitli Ülkelerde Asgari Ücret Değişimini Nasıl Etkiledi?

Asgari ücretin hükümet tarafından belirlendiği 56 ülke dahilinde gerçekleştirilen çalışma, ilk olarak bazı detayları göz önünde bulundur. Örneğin, Filipinler ve Hong Kong gibi ülkelerde asgari ücret vergiden muaf iken dünyanın kalan birçok ülkesinde net ve brüt asgari ücret değerleri yüzde birkaç ile birkaç düzine arasında değişiklik gösteriyor. Bu yüzden rapor, çalışanın vergiler düşüldükten sonra elde kalan net değeri hesaplamalarda kullanarak gözler önüne seriyor.

2021 yılı raporlarında asgari ücret artışları şu şekilde;

Araştırmada yer alan her 3 ülkeden birinde 2021 yılında asgari ücret artışı gözlenmediğini gösteriyor. Macaristan, Slovenya, Estonya ve 2009 yılından beri asgari ücreti değişmeyen Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeler arasında.

Asgari ücretteki en yüksek artış ise %27 artış ile Ukrayna’da gözlendi. Ancak EUR’a çevirdikten sonra 143€ ile Ukrayna.hala en düşük asgari ücrete sahip ülkelerden biri konumunda.

2324,70 TRY’den 2825,90 TRY’ye %21,6’lık artış ile ülkemiz, 2. en çok asgari ücret artışının gözlemlendiği ülke oldu. Almanya’da asgari ücret artışı %1,5 olarak gözlenirken (35. sıra) Birleşik Krallık’ta bu oran %7,7 (13. sıra) ve Çekya’da %11,6 (8. sıra) olarak göze çarptı.

Artan Gıda Fiyatlarının Etkisi

Asgari ücretteki değişimlere mercek tutan rapor, asgari ücretlerle temel gıda fiyatlarını da karşılaştırıyor. Sekiz maddeden oluşan alışveriş sepetinin içerisinde, ekmek, süt, yumurta, pirinç, peynir, et, meyve ve sebze bulunuyor. Bu liste kısa da olsa bu ürünler ortalama bir yetişkinin besin ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.

Süt (10 litre) – 55,40₺

Ekmek (10 adet) – 26,20₺

Pirinç (1,5 kg) – 18,54₺

Yumurta (20 adet) – 19,62₺

Peynir (1 kg) – 42,63₺

Et ve tavuk ürünleri (6 kg) – 264,12₺

Meyve (6 kg) – 55,82₺

Sebze (8 kg) – 31,72₺

Listedeki besin ürünlerinin toplamı 514₺ ve 5 kuruşa denk geliyor. Bu da geçen yıla göre %15,61’lik bir artışa denk geliyor.

Sonuç olarak temel gıda, asgari ücretin %18,2’sine denk geliyor. Geçen seneki tutarlara göre aynı sepet, asgari ücretin %19,1’ine denk geliyordu. Bu da Türkiye’deki asgari ücret artışının enflasyonun üzerinde olduğu anlamına geliyor.

Dünyadaki Asgari Ücretli Çalışan Bundan Nasıl Etkileniyor?

Bununla birlikte, aynı ürünlerin fiyatlarını çeşitli ülkelerdeki asgari ücretle karşılaştıran ve insanların bütçelerinin ne kadarını temel gıda ürünlerine harcayacağını inceleyen rapor, dünyadaki asgari ücretli çalışanların bundan nasıl etkilendiğini ortaya koyuyor.

Bu noktada, gıda fiyatlarının asgari ücrete en iyi oranı Birleşik Krallık, İrlanda ve Avustralya’da gözlendi: bu ülkelerde temel gıda ürünleri asgari ücretin yaklaşık %7’si değerindedir.

Bu sıralamada ülkemiz %18,2’lik oran ile 56 ülke arasında 23. sırada yer aldı. Komşumuz Yunanistan ise bizim bir sıra üzerimizde bulunuyor. Almanya 6. sırada yer alırken Rusya 45. sırada yer aldı.

Nijerya veya Özbekistan gibi bazı ülkelerde, asgari ücret o kadar düşük ki en temel alışveriş sepetinin masraflarını bile karşılamıyor.