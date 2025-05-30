Dünyada İlk! Lazer Silahıyla İHA Düşürüldü!

Savunma sanayi teknolojileri her geçen daha ilginç ve farklı bir hal alıyor. Bugüne kadar bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz lazer silahları artık gerçek savaş meydanlarında da kullanılıyor. Bu kapsamda dünyada ilk kez bir lazer silahı kullanılarak insansız hava aracı düşürüldüğü kaydedildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Lazer Silahları İle Askeri Alanda Yeni Dönem!

Askeri teknolojilerde çığır açan bir gelişme bu kez Batı'da değil Orta Doğu’da yaşandı. İsrail yüksek enerjili lazer silah teknolojisini ilk kez gerçek çatışma ortamında kullanarak bir insansız hava aracını (İHA) havada etkisiz hale getirdi. Bu olay lazer tabanlı savunma sistemlerinin yalnızca test sahalarında değil doğrudan sıcak çatışmalarda da işlevsel hale geldiğini gösteren tarihi bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

“Demir Işın” adı verilen bu lazer sistemi İsrail'in çok katmanlı hava savunma mimarisi olan Demir Kubbe'ye entegre edildi. Özellikle kuzey sınırında aktif tehdit oluşturan İHA’lara karşı konuşlandırılan sistem hedef alınan araçların aerodinamik yüzeylerini yakarak etkisiz bırakmayı başardı. Lazer atışlarının hedef üzerinde oluşturduğu ısı yoğunluğu sayesinde sistem İHA’yı temas etmeden havada imha etti.

Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan bilgilere göre, bu teknoloji İsrail’in mevcut Demir Kubbe, Davud’un Sapanı ve Arrow gibi füze tabanlı sistemlerini tamamlayıcı nitelikte geliştirildi. En dikkat çekici yönü ise operasyonel maliyeti. Füze sistemlerinde bir önleme atışı on binlerce doları bulurken lazer sisteminin tek bir atışı yalnızca birkaç dolara mal oluyor. Bu da yoğun İHA saldırılarına karşı maliyet açısından sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Elbette sistemin bazı sınırlamaları da var. Mesela sis, yağmur ve toz gibi atmosferik koşullardan doğrudan etkilenebiliyor. Ayrıca hedefin yok edilmesi klasik füze sistemlerine göre daha fazla zaman alabiliyor. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Demir Işın, geleceğin savaş teknolojileri arasında çoktan yerini almış görünüyor. Bu tarihi kullanım sadece İsrail için değil tüm dünya orduları için lazer sistemlerinin ne ölçüde olgunlaştığını gösteren bir örnek oluşturdu. Önümüzdeki dönemde lazer silahlarının daha sık karşımıza çıkması kaçınılmaz görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...