Dünyada Sayılı Olan Toyota Supra MK4 Şırnak'ta İhaleye Çıkıyor!

Herkes onu ararken o Şırnak'ta ortaya çıktı! Koleksiyonerlerin peşinden koştuğu, modifiye tutkunları tarafından oldukça sevilen ve "vidasını sıksan gücü artar" denilen 2JZ motoruyla Toyota Supra MK4'ün bir örneği Habur Sınır Kapısı'nda ihale sistemi üzerinden satışa çıkıyor. Peki ihale sistemiyle satılacak olan otomobilin özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Şırnak'ta Ortaya Çıkan Toyota Supra MK4!

Japon mühendisliğinin altın çağlarından biri olan Toyota Supra MK4, 90’lı yılların en ikonik otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor. 1993 yılında yollara çıkan bu model, özellikle performans meraklılarının baş tacı ettiği 2JZ-GTE motoruyla ün kazandı. Gerek dayanıklılığı gerekse modifikasyona açık yapısıyla hem sokaklarda hem pistlerde büyük saygı gördü. Supra MK4, “Fast & Furious” serisiyle popüler kültürde de ölümsüz bir yer edindi.

Ve şimdi bu efsane, hiç beklenmedik bir yerden yeniden karşımıza çıkıyor. Habur Tasfiye İşletme Müdürlüğü, 1993 model bir Toyota Supra MK4’ü e-ihale.gov.tr üzerinden açık artırmaya çıkardı. İlk bakışta heyecan verici bir fırsat gibi dursa da, detaylara inildiğinde ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Araçta motor bulunmuyor. Supra’nın en kıymetli parçası olan 2JZ-GTE motor bu örnekte yer almıyor. Bu da aracın şu anda yürür durumda olmadığını gösteriyor. Ancak Supra gibi nadir bulunan bir model için bu durum alıcıları caydırmayacak gibi duruyor. Koleksiyonerler, projeciler ve motor swap tutkunları için hâlâ büyük bir potansiyele sahip.

Aracın görsellerine bakıldığında dikkat çeken bir başka detay ise arka ve ön lastik ebatlarındaki ciddi fark. Arka tekerleklerin oldukça geniş yapıda, önlere göre daha büyük lastiklerle donatılmış olması, bu aracın bir dönem drag yarışlarında kullanıldığını düşündürüyor. Ayrıca, genişletilmiş arka çamurluklar ve özel jant seçimi de bu tezi destekler nitelikte. Araç genel olarak modifiye geçmişi olan bir proje otomobili izlenimi veriyor. Şu anda başlangıç fiyatı 450.000 TL olan araç için henüz teklif verilmedi. Ancak ihalenin başlamasına 4 gün kaldı. İlgilenenlerin eihale.gov.tr üzerinden ihaleye katılabilmesi için önceden teminat yatırması gerekiyor. Ayrıca aracı yerinde görmek isteyenlere fiziki inceleme imkânı da tanınıyor.

Evet şu anda kalbi olan 2JZ motoru yerinde yok. Ancak tüm otomobil tutkunları gibi hakkını verecek olan birinin bu otomobili satın almasını ve eski altın günlerine kavuşturmasını temenni ediyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...