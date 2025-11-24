Türkiye 16. Sırada: Dünyanın En Büyük Ekonomileri Açıklandı!

Dünya ekonomisinin 2026 görünümüne ilişkin güncel IMF tahminleri paylaşıldı. ABD, Çin ve Almanya listenin ilk üç sırasında yer alırken Türkiye de en büyük 30 ekonomi arasında 16. sıraya yerleşerek dikkat çekici bir konum elde etti. İşte dünyanın en büyük ekonomileri listesi ve detaylar…

Dünyanın En Büyük Ekonomileri Listesi!

ABD : 31 trilyon 821 milyar dolar

Çin : 20 trilyon 650 milyar dolar

Almanya : 5 trilyon 328 milyar dolar

Hindistan : 4 trilyon 505 milyar dolar

Japonya : 4 trilyon 463 milyar dolar

Birleşik Krallık : 4 trilyon 225 milyar dolar

Fransa : 3 trilyon 558 milyar dolar

İtalya : 2 trilyon 701 milyar dolar

Rusya : 2 trilyon 509 milyar dolar

Kanada : 2 trilyon 420 milyar dolar

Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkelerin 2026 yılına yönelik nominal GSYH (milli gelir) tahminlerini yayımladı. Verilere göre ABD 31,8 trilyon dolarlık büyüklüğüyle küresel ekonominin liderliğini açık ara sürdürecek. Onu 20,6 trilyon dolar ile Çin ve 5,3 trilyon dolar ile Almanya takip ediyor.

Türkiye ise listedeki birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi geride bırakarak 1,57 trilyon dolarlık tahmini ekonomik büyüklüğüyle 16. sırada yer alıyor. Güney Kore, İspanya, Hollanda, İsviçre ve Suudi Arabistan gibi ülkeler Türkiye’nin arkasında bulunuyor.

Listenin orta sıralarında Brezilya, Meksika ve Avustralya gibi ülkeler yer alırken ilk 30’un sonlarında Avusturya, Singapur ve BAE gibi yüksek gelir grubu ekonomiler bulunuyor. Türkiye'nin bu konumu son yıllarda dalgalı makroekonomik tabloya rağmen büyüme ve üretim kapasitesini koruduğunu gösterirken; 2026 sonrası için potansiyelin daha da güçleneceği yorumları yapılıyor.

