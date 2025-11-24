10 Kat Kazanç: Tesla İle Taksicilik Yapmak Ne Kadar Para Kazandırır?

Pek çok kişi elektrikli bir otomobillerle taksicilik yaparak ne kadar para kazanacağını merak ediyor. Bu kapsamda Tesla sahibi bir taksi şoförü sosyal medyada yaptığı paylaşım ile merak edilen sorunun cevabını verdi. Buna göre 50 kilometrelik bir rota üzerinde elektrikli otomobille maliyetinin 10 katı kadar para kazanmak mümkün. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla'yla Taksicilik Yaparak Ne Kadar Para Kazanılabilir?

Sosyal medyada paylaşılan bir video son günlerde büyük tartışma yarattı. Tesla Model Y kullanan bir taksi şoförü tek bir müşteriden aldığı 50 kilometrelik yolculuk için 3095 TL ücret geçtiğini söylerken, aracın elektrik tüketiminin yalnızca 32 TL tuttuğunu açıkladı. Paylaşılan rakamlar kısa sürede hem ilgi hem de tepki çekti.

Videodaki taksici bir müşteriyi yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafeye bıraktığını ve taksimetrede görünen ödemenin 3000 TL’nin üzerinde olduğunu belirtiyor. İstanbul’da uzun mesafelerde dinamik ücretlendirme köprü geçişleri, havaalanı tarifesi veya gece–gündüz farkı gibi etkenler ücretleri artırabiliyor. Özellikle özel bölge tarifeleri ve ekstra hizmet talepleri fiyatın bu seviyeye çıkmasına neden olabiliyor.

Tesla model aracıyla taksicilik yapan bir adam, 50 kilometrelik yol için sadece 32 TL’lik elektrik harcayıp karşılığında 3.000 TL kazanıyor. pic.twitter.com/pfRabggCNK — Bayrak Medya (@bayrakmedya) November 24, 2025

Taksici yolculuğun normal bir iş olduğunu, müşterinin tek kişi olduğunu ve fiyatın standart tarifeye göre hesaplandığını vurguluyor. Bu nedenle 3095 TL’lik ücret yüksek olmasına rağmen bazı özel güzergâh kombinasyonlarında teknik olarak mümkün görünüyor. Ancak videonun asıl konuşulan kısmı Tesla’nın elektrik tüketimi.

Zira Model Y, ortalama kullanımda 100 km’de yaklaşık 15–18 kWh enerji harcıyor. Bu değer 50 km için yaklaşık 8 kWh tüketime denk geliyor. Türkiye’de ev tipi AC şarjın kWh fiyatı 4–5 TL arasında değiştiği için bu yolculuğun maliyeti gerçekten de 30–40 TL bandına iniyor.

Sonuç olarak bir yolculuktan binlerce lira kazanç elde eden taksici elektrikli aracın düşük işletme maliyeti sayesinde geniş bir kâr marjı yakaladığını ifade ediyor. Video hem elektrikli taksilerin maliyet avantajını hem de mevcut şehir içi fiyatlandırmanın tartışmalı yönlerini yeniden gündeme taşıdı.

Peki siz bu fiyat ve maliyet farkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...