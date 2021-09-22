Dünyanın En Çok Kazanan Futbolcusu Açıklandı: Ronaldo vs. Messi

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu (2021) listesi açıklandı. ABD'li iş ve finans devi Forbes rakamları alt üst etti ve dünyanın en yüksek maaşlarını alan futbolcularından oluşan bir liste oluşturdu.

Forbes'a göre Ronaldo, Manchester United'a döndükten sonra 2021-22 sezonunda vergiler öncesi 125 milyon dolar kazanacak. Ancak vergiler çıkarıldıktan sonra Old Trafford'daki maaşından ve ikramiyelerinden 70 milyon dolar kazanacağı ifade edildi.

36 yaşındaki oyuncu, ticari anlaşmalardan ise tahmini 55 milyon dolar kazanacak, sadece üç sporcunun sponsorluktan daha fazla kazanacağını da hatırlatalım: Roger Federer (90 milyon dolar), LeBron James (65 milyon dolar) ve Tiger Woods (60 milyon dolar).

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu (2021)

Cristiano Ronaldo: 125 milyon dolar Lionel Messi: 110 milyon dolar Neymar: 95 milyon dolar Kylian Mbappe: 43 milyon dolar Muhammed Salah: 41 milyon dolar Robert Lewandowski: 35 milyon dolar Andres Iniesta: 35 milyon dolar Paul Pogba: 34 milyon dolar Gareth Bale: 32 milyon dolar Eden Hazard: 29 milyon dolar

Geçen yılki sıralamanın zirvesinde yer alan Messi, yaz aylarında Paris Saint-Germain'e kazançlı bir transfer yapmasına rağmen ikinci sıraya düştü. Forbes, eski Barcelona yıldızının bu sezon 110 milyon dolar kazanacağını ve bunun 75 milyon dolarının Parc des Princes'teki maaşından ve ikramiyelerinden geleceğini iddia ediyor.

Bu arada Messi'nin kulüpteki takım arkadaşları Neymar ve Kylian Mbappe listede sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor. Neymar 2021-22 sezonunda 95 milyon dolar kazanacakken, Mbappe ise 43 milyon dolarlık beklenen kazançla Brezilyalı golcünün biraz gerisinde.

Liverpool'un meşhur forveti Mohamed Salah 41 milyon dolar kazançla sıralamada beşinci sırada yer aldı ve Bayern Münih'ten Robert Lewandowski 35 milyon dolar ile altıncı sırada boy gösterdi.

Belki de listedeki sürpriz isim, büyük kısmı Japon kulübü Vissel Kobe'deki maaşı ve ikramiyelerinden gelen 35 milyon dolar kazancıyla yedinci sırada yer alan Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu Andres Iniesta.

Listede sekizinci sırada, 34 milyon dolar kazanmaya hazırlanan Manchester United orta saha oyuncusu Paul Pogba yer alırken, Real Madrid'den Gareth Bale 32 milyon dolar kazançla dokuzuncu sırada.

Bir başka Real Madrid oyuncusu Eden Hazard, 2021-22 sezonunda 29 milyon dolar kazanmaya hazırlanarak ilk 10'u tamamlıyor.