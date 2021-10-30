Apple, Dünyanın En Değerli Şirketi Unvanını Kaybetti!

Dünyanın en değerli şirketi değişti. Microsoft, iPhone ve Mac üreticisinin kazanç tablosunun üç aydır gerilemesinden ötürü şirketin düşen hisselerinden yararlanarak Apple'dan dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını geri kazandı.

Microsoft'un cuma günü kaydettiği yüzde 2,2'lik kazanç, şirketin piyasa değerini 2,49 trilyon dolara yükseltti. Apple ise yüzde 1,9'luk bir kayıp ile piyasa değerini 2,46 trilyon dolara çıkardı. Bu, Apple'ın Microsoft'un önemli bir farkla gerisinde kaldığı anlamına geliyor.

Yazılım devi Microsoft, öne geçmesindeki en önemli etken olarak uzaktan çalışma düzenine geçişten kaynaklanan bulut bilişimden önemli bir gelir elde etmesini gösterdi. Bu gelir, şirketin üçüncü çeyrek kazancını büyük ölçüde arttırdı. Microsoft'un 3 aylık geliri bu sayede yüzde 22 arttı ve 2014 yılından bu yana en büyük kazancını açıklamış oldu.

Dünyanın En Değerli Şirketi Microsoft Oldu

RBC Capital Markets analisti Rishi Jaluria, "Dijital dönüşümün henüz ilk günlerindeyiz ve Microsoft, bu trendden çok iyi faydalanıyor" dedi ve Microsoft'un bulut yazılımı Azure'ın büyük rakibi Amazon Web Services'i örnek aldığını öne sürdü.

Yeni tip koronavirüsten ötürü yaşanan çip kıtlığı ve kesintiler, Apple'ın üretime kesintisiz olarak devam etmesini engelledi. Şirketin perşembe akşamındaki kapanıştan sonra açıklanan gelir tablosu, analistlerin tahmininden oldukça uzaktı.

Microsoft ve Apple, Apple'ın 2010 yılında Microsoft'un yerine ilk kez oturmasından bu yana en yüksek değere sahip halka açık şirket pozisyonunda kalıcı bir isim haline gelmek için büyük çaba sarf etti. Öyle ki şirket bu konumunu 2018 yılına kadar korumayı başardı. Microsoft, en son 2020 yılında biraz da salgının seyrinin etkisi ile Apple'ı geçti.

Bir diğer teknoloji devi Amazon da maliyetlerin artmasını gerekçe göstererek yılın geri kalanında kazancının da azalacağını bildirmişti. Şirketin kazancı, cuma günü yüzde 2,2 oranında düştü. Amazon 1,7 trilyon dolar değeri ile Google ve Alphabet'in arkasında kaldı. Piyasa değerine göre dördüncü en büyük şirket oldu.

Teknoloji şirketlerinin durumunu genel olarak değerlendirmek gerekirse bu yıl piyasanın büyük bir kısmına hakim olan kötü performans, yatırımcıların teknoloji hisselerinden uzaklaştığının bir işareti olabilir.