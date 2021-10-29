Apple Sadece Bir Çeyrekte 6 Milyar Dolar Kaybetti

Apple 6 milyar dolar kaybetti. Dünyanın en büyük teknoloji üreticisi olan Apple, halihazırda devam eden çip krizi ve tedarik zinciri kısıtlamaları yüzünden zor bir dönem yaşıyor.

Apple, 2021 dördüncü çeyrek mali kazanç raporunda, bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 83.4 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Apple 6 milyar dolar kaybetti

Ancak bu rakam, Wall Street'in 84.85 milyar dolarlık beklentilerinin oldukça altında. CNBC ile yaptığı röportajda Apple CEO'su Tim Cook, tedarik zinciri kısıtlamalarının (çip krizi de denebilir) Apple'ın bu çeyrekteki kazançları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

Cook, “Yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu tahmin ettiğimiz, beklenenden daha büyük arz kısıtlamalarına rağmen çok güçlü bir performans sergiledik. Güneydoğu Asya'da çokça konuşulan sektör genelindeki çip kıtlığı ve COVID ile ilgili üretim kesintileri bizi de zora soktu." dedi.

Bu sonbaharda Apple, iPhone 13 serisini, yeniden tasarlanmış bir iPad Mini'yi, 9. nesil iPad'i, Apple Watch Series 7'yi, 3. nesil AirPod'ları ve MacBook Pro'yu (2021) piyasaya sürdü.

Apple'ın iPhone 13'ü bu mali çeyreğin ikinci yarısına kadar piyasaya sürülmemiş olsa da, geçen yıla göre yüzde 47 büyüme yaşadı. Apple'ın iPad'i de geçen yıla göre yüzde 21 arttı.

Hem iPhone 13 hem de yeni MacBook Pro, bazı durumlarda teslimat tarihlerinin birkaç hafta (veya aylar) uzakta olması nedeniyle, kıtlıklar arasında satış yapması zorlaştı. Hala belirsiz olsa da, Apple'ın ürün sıkıntısı sorunlarının tatil sezonunda da devam etmesi muhtemel.

Samsung Gelirini %10, Kârını %26 Artırdı

Son dönemlerde gelirini ve karını sürekli olarak artırmaya devam eden Samsung, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 63.1 milyar dolar gelir elde ederek yeni bir rekora imza attı. Geçtiğimiz senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında gelirini %10 artıran şirket, kârını ise %26 artırmayı başardı.

Pandemi ile bir sorun haline gelen yarı iletken sıkıntısının avantajlarından faydalanan nadir şirketlerden birisi olan Samsung, bu süreçte artan bir talep ile karşılaştı. Nitekim bellek bölümünün kârı geçen senenin aynı dönemine göre %46 artarken, yarı iletken bölümünün kârı bir bütün olarak neredeyse iki katına yükseldi.