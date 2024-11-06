Rekabet Kızışıyor: Apple, Dünyanın En Değerli Şirketleri Listesinde Zirveyi NVIDIA'ya Kaptırdı!

2000'li yılların başından itibaren dünyanın en değerli şirketleri listesinin zirvesini, her geçen gün piyasaya değerlerine değer katan teknoloji devleri dolduruyor. Son zamanlarda özellikle yapay zeka projeleri ile hisselerini yükselten bu şirketlerin arasında kıyasıya bir rekabet de mevcut. Bugün son olarak NVIDIA, güncel piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak bir kez daha dünyanın en değerli şirketi oldu. Detaylar haberde.

NVIDIA, 3.43 Trilyon Dolarlık Dev Piyasa Değeri İle Dünyanın En Değerli Şirketi Oldu

2023 yılı ile birlikte neredeyse tüm odağını yapay zeka dünyasına teknoloji devleri, yeni bir rekabetin boyutunu daha açtı. 2024 senesi itibariyle yapay zeka endüstrisinin büyük bir oyuncusu haline gelen NVIDIA ise rakiplerinden epey önde. Kısa bir süre önce bu başarısını borsaya da yansıtan şirket, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olmayı başardı.

Geçtiğimiz aylarda tarihinde ilk kez dünyanın piyasa değeri en yüksek firması unvanını kazanan NVIDIA'nın hissleri, geçtiğimiz gece sonuçlanan ABD seçimlerinin hemen ardından tekrardan yükselişe geçti. Dev şirketin hisseleri, dün piyasaların açılmasıyla birlikte yüzde 3 civarı artarak 139,91 dolar seviyesine çıktı. Bu da NVIDIA'yı 3,43 trilyon dolarlık rekor piyasa değeri ile zirveye taşıdı.

Firmanın rakibi Apple ise 2024 yılı boyunca piyasa değerinde yüzde 17’lik bir artış kaydetmesine karşın NVIDIA'nın önüne geçemedi. Şirket, dün itibariyle 3,37 trilyon dolarlalık değeriyle ikinci sıraya geriledi. Öte yandan uzmanlar, NVIDIA'nın büyüme potansiyelinin hala yüksek olduğunu ve şirketin bu hafta Dow Jones Endeksi'ne dahil edilmesiyle birlikte hisselerinin daha da önem kazandığını belirtiliyor.

Görünüşe göre NVIDIA'nın yükselişi belli bir süre daha devam edecek. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım...