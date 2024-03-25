Dünyanın En Güçlü Android Tableti Oldu: vivo Pad 3 Pro Aldığı Puanla Gücünü Resmileştirdi!

vivo'nun yeni tableti Pad 3 Pro'su dünyanın en güçlü Android işletim sistemli tableti olarak piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Resmi olarak duyurulan tablet modeli, geçtiği testlerden 2.13 milyonun üzerinde bir puan alarak sektöre damgasını vuruyor.

Standart tablet anlayışını geride bırakan model, Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyor. Hızlı bir kullanım deneyimi yaşatan işlemci sayesinde vivo Pad 3 Pro, bu işlemciye sahip ilk tablet olma özelliğini de elinde tutuyor.

vivo Pad 3 Pro Özellikleri

Dinemsity 9300 işlemcisiyle kesintisiz ve hızlı kullanım sağlayan Pad 3 Pro, tasarım ve işlevselliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 13 inçlik ekranı ve 144 Hz yenileme hızına sahip olmasıyla kaliteli ve akıcı görüntüler sunuyor.

OriginOS 4 işletim sistemiyle birlikte kullanıcılara daha yenilikçi ve arayüz sunuyor. Bunun yanı sıra 11500 mAh seviyesinde güçlü pil donanımı sayesinde de uzun süreli kullanımların önünü açıyor.

Ses deneyimi konusunda da Android tablet piyasasında fark yaratacak olan vivo Pad 3 Pro, 8 hoparlör desteğiyle panoramik akustik ses deneyimi yaşatıyor. Bunların haricinde Smart Touch Keyboard 3 Pro ve vivo Pencil 2 akıllı kalemlerini de destekliyor.