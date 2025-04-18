O Daha Ölmedi: Ford Fiesta ST Geri Dönüyor!

Geçtiğimiz dönemlerde üretimi biten Ford Fiesta ST efsanesi pek çok otomobilseveri hayal kırıklığı ile bırakmıştı. Zira yol tutuş ve performans konularında oldukça başarılı olan otomobil hot-hatch sınıfında pek çok kişinin beğenisini toplamıştı. Ancak iyi haberler de geliyor. Ford ST rozetinin geçmişte kalmasına razı olmadı ve elektrikli haliyle geri döneceğini bildirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Efsaneler Ölmez Sadece Şekil Değiştirir!

Ford Avrupa Ürün Pazarlama Müdürü Jan Herzog’un Auto Express’e verdiği röportaja göre, hız sevenlerin içi kıpır kıpır olacak. Zira Herzog, markanın elektrifikasyon stratejisine rağmen performans geleneğini terk etmeyeceğini net bir şekilde ifade etti. Özellikle yakın zamanda tanıtılması beklenen Puma Gen-E modelinin, sportif bir varyantla karşımıza çıkabileceği sinyali verildi. Yani, tam elektrikli bir Puma ST ihtimali hiç de uzak değil.

Bugün Ford’un ürün gamında yalnızca otomatik şanzımanla sunulan mevcut Puma ST yer alıyor. Ancak Herzog’un ifadeleri, elektrikli versiyonlarda da ST ya da RS etiketli yeni oyuncuların sahneye çıkacağını işaret ediyor. Üstelik bu araçlar sadece tasarım anlamında değil, sürüş dinamikleri ve yol tutuş özellikleriyle de geçmişin o saf sürüş zevkini yaşatmayı hedefliyor. Bu noktada i20N üretimi bitmesi, son manuel Golf GTI'ın da üretim bandından inmesiyle birlikle pazarda da büyük bir açık bulunmakta.

Ayrıca markanın bu yaklaşımı, “Elektrikli çağ geldi, performans araçları tarih oldu” diyenlere adeta bir cevap niteliğinde. Ford, geçmişte Fiesta ST ve Focus RS gibi modellerle kurduğu bağı, elektrikli geleceğe taşıyacak gibi görünüyor. Bu da gösteriyor ki ST ve RS rozetleri sadece birer logo değil; sürüş ruhunun, yol hissiyatının ve otomobil tutkusunun canlı kanıtı olmaya devam edecek. Yeni nesil hızlı Ford'lar ne zaman karşımıza çıkar henüz net değil, ancak tek bildiğimiz bir şey var gaz pedalına bastığınızda kalbinizi yerinden oynatan Ford ruhu, elektrikli olsa da aynı coşkuyla geri dönecek.

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