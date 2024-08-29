Dünyanın En Hızlı Zırhlı Otomobili Dudak Uçuklatan Fiyatıyla Tanıtıldı!

ABD merkezli otomobil zırhlama şirketi US Armor Group, dünyada daha önce görülmemiş özel bir çalışmayı başarıyla tamamladı. Lucid Air Sapphire'e zırh yerleştiren şirket, böylelikle dünyanın en hızlı zırhlı arabasını üreti. Peki özel yapım Lucid Air Sapphire’in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte ayrıntılar...

Zırhlı Lucid Air Sapphire’in Özellikleri Neler?

US Armor Group, Lucid Air Sapphire'ı hem şık hem de sağlam hale getirdi! .44 Magnum mermileri alamayan camları ve hafif kompozit zırhıyla bu otomobil, hem hız hem de koruma konusunda benzersiz bir deneyim sunuyor. Aracın ağırlığı sadece 175 kilogram arttığı için performansından ödün verilmedi.

US Armor Group, Lucid Air Sapphire'ın zırhlı versiyonunu, sadece dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı değil, aynı zamanda siber güvenlik açısından da son derece güçlü hale getirdi. Araç, siber saldırılara karşı korumalı özel bir Wi-Fi sistemiyle donatıldı.

Ayrıca, acil durumlarda hızlı müdahale için polis ve itfaiye ile doğrudan bağlantı kurabilen bir iletişim sistemi de yerleştirildi. Kullanıcılar, aracın bağlantı desteği sayesinde, US Armor Group ekiplerine anında ulaşarak destek alabilecekler.

US Armor Group, zırhlı Lucid Air Sapphire ile güvenliği en üst düzeye çıkarmak isteyenler için benzersiz bir özelleştirme deneyimi de sundu. Elektrik şoklu kapı kolları, biber gazı sistemleri ve patlayıcı maddelere karşı dayanıklı zırh gibi özellikler sayesinde, araç her türlü ihtiyaca göre desteklenebilecek.

US Armor Group'un açıklamasına göre, zırhlama işlemi Lucid Air Sapphire'ın performansını önemli ölçüde düşürmedi. 1.234 beygir gücü ve 1,89 saniyelik 0-100 km/s hızlanması gibi etkileyici değerlere sahip olan araç, zırhlandıktan sonra da benzer performans seviyelerini koruyacak. Şirketin verilerine göre, zırhlı aracın maksimum hızı 320 km/s olarak belirlendi

Lucid Air Sapphire’in Fiyatı Nedir?

Lucid Air Sapphire'in orijinal versiyonuna sahip olmak isteyenler, yaklaşık 250 bin doları gözden çıkarmak zorunda. Ancak US Armor Group tarafından üretilen zırhlı versiyonu tercih ederseniz, bu fiyat oldukça yükseliyor. Şirketin açıklamalarına göre, bu etkileyici araca sahip olmanın maliyeti 475 bin dolardan başlıyor.