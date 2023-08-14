Yeni Zelanda'nın Pak'n Save Savey süpermarketinde yemek planlaması için kullanılan yapay zekâ destekli bir sistem, tariflerinde tehlikeli maddeler önerdiği için inceleme altına alındı.

Müşterilere mevcut mutfak malzemelerini kullanarak yenilikçi yemek fikirleri konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanan yapay zekâ, yenilebilir olmaktan uzak zararlı maddeler önermeye başladı.

Başlangıçta yemek artıklarını ve buzdolabı içindekileri değerlendirmek için yaratıcı yollar önermeyi amaçlayan yapay zekânın önerileri bu amacından saptı. Yapay zekâ, mevcut malzemeleri bir araya getirmek yerine, ölümcül bileşenler içeren kombinasyonlar önermeye başladı.

Yemek Tariflerini Öneren Yapay Zekaya Ne Oldu?

The Guardian'ın haberine göre yapay zekâ "Oreo ve sebzeleri karıştırarak kızartmak" gibi bir dizi alışılmadık tarifler üretti ve kullanıcılar her geçen gün daha da ilginç tariflerle karşılaşmaya başladı.

Bir kullanıcı, çamaşır suyu, amonyak ve suyun tehlikeli bir karışımını içeren "aromatik su karışımı" adlı endişe verici bir öneriyle karşı karşıya kaldı. Başka bir tarifte pirincin çamaşır suyu ile karıştırılması öneriliyordu ve dahası, yapay zekânın patates, havuç, soğan ve insan eti içeren bir tarifi de önerdiği gözlemlendi.

Pak'n Save Savey süpermarketinin yetkilileri müşteri suçlayarak "Küçük bir azınlığın aracı uygunsuz şekilde ve amacı dışında kullanmaya çalıştığını görmek, bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

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