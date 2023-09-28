Dünyanın En İyi Üniversiteleri Açıklandı: Türkiye'den Okullar da Var!
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı. Peki listeye Türkiye'den kaç okul girdi? İşte üniversitelerin sıralamaları ve daha fazlası!
Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. 2024 yılına göre hazırlanan raporda hem dünyadan hem de Türkiye'den önemli üniversiteler yer aldı.
Her yıl hazırlanan bu listede ilk bine Türkiye'den 11 üniversitenin girdiği görülüyor. Peki Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi oldu? İşte haberimizin devamı...
Dünyanın En İyi İlk 10 Üniversitesi
İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), "2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nı açıkladı. Listenin hazırlanmasında üniversitelerin akademik itibarı, araştırma etkinlikleri, mezunların istihdam edilebilirliği, öğretim kalitesi ve uluslararası işbirliği gibi kriterler göze alındı.
İşte dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi:
- Oxford Üniversitesi
- Cambridge Üniversitesi
- Stanford Üniversitesi
- Harvard Üniversitesi
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- California Institute of Technology (Caltech)
- Imperial College London
- ETH Zürih
- UCL (University College London)
- Chicago Üniversitesi
Üniversite Öğrencileri için En İyi Mobil Uygulamalar
Üniversitede eğitim gören öğrenciler için hazırladığımız bu listemizde, üniversite öğrencileri için en iyi mobil uygulamalara yer verdik.
Dünya Sıralamasında Yer Alan Türk Üniversiteleri
108 ülkeden 1904 üniversitenin sıralandığı listede Türkiye'den 75 üniversite yer aldı. Türkiye, bu sayı ile dünyada 7'nci en iyi temsil edilen ülke oldu. THE sıralamasında Türkiye’den 11 üniversite, ilk bine girdi.
Bu üniversiteler arasında en başarılı olan ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) oldu. ODTÜ, Koç ve Sabancı üniversiteleri 301-400 bandında yer alarak listede ilk 400’e girmeyi başardı.
İşte dünya sıralamasında Türkiye'deki ünivesitelerin girdiği sıralamalar:
- Koç Üniversitesi (401-410 bandı)
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (501-510 bandı)
- Sabancı Üniversitesi (531-550 bandı)
- Bilkent Üniversitesi (561-570 bandı)
- İstanbul Teknik Üniversitesi (601-650 bandı)
- Boğaziçi Üniversitesi (701-750 bandı)
- İstanbul Üniversitesi (801-1000 bandı)
Öğrencilerin 9.500 TL Altı Alabileceği Vergisiz Telefonlar
Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerini kapsayacak vergisiz telefon düzenlemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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