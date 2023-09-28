Dünyanın En İyi Üniversiteleri Açıklandı: Türkiye'den Okullar da Var!

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. 2024 yılına göre hazırlanan raporda hem dünyadan hem de Türkiye'den önemli üniversiteler yer aldı.

Her yıl hazırlanan bu listede ilk bine Türkiye'den 11 üniversitenin girdiği görülüyor. Peki Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi oldu? İşte haberimizin devamı...

Dünyanın En İyi İlk 10 Üniversitesi

İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), "2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nı açıkladı. Listenin hazırlanmasında üniversitelerin akademik itibarı, araştırma etkinlikleri, mezunların istihdam edilebilirliği, öğretim kalitesi ve uluslararası işbirliği gibi kriterler göze alındı.

İşte dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi:

Oxford Üniversitesi

Cambridge Üniversitesi

Stanford Üniversitesi

Harvard Üniversitesi

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

California Institute of Technology (Caltech)

Imperial College London

ETH Zürih

UCL (University College London)

Chicago Üniversitesi

Dünya Sıralamasında Yer Alan Türk Üniversiteleri

108 ülkeden 1904 üniversitenin sıralandığı listede Türkiye'den 75 üniversite yer aldı. Türkiye, bu sayı ile dünyada 7'nci en iyi temsil edilen ülke oldu. THE sıralamasında Türkiye’den 11 üniversite, ilk bine girdi.

Bu üniversiteler arasında en başarılı olan ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) oldu. ODTÜ, Koç ve Sabancı üniversiteleri 301-400 bandında yer alarak listede ilk 400’e girmeyi başardı.

İşte dünya sıralamasında Türkiye'deki ünivesitelerin girdiği sıralamalar:

Koç Üniversitesi (401-410 bandı)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (501-510 bandı)

Sabancı Üniversitesi (531-550 bandı)

Bilkent Üniversitesi (561-570 bandı)

İstanbul Teknik Üniversitesi (601-650 bandı)

Boğaziçi Üniversitesi (701-750 bandı)

İstanbul Üniversitesi (801-1000 bandı)

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