Huawei Mate 50 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, ilk Mate akıllı telefonlarının lansmanının 10. yıl dönümünü kutlamak için serinin en son üyesi olan Huawei Mate 50 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Huawei Mate 50 Pro, kullanıcıların bir akıllı cihazdan bekleyebileceklerinin kapsamını genişleten bir dizi son teknolojiyle donatıldı ve nihayet Türkiye'de raflardaki yerini alıyor.

Huawei Mate 50 Pro, simetrik uzay halkası tasarımı ve şık tasarımı ile akıllı telefon estetiğinde önemli bir kilometre taşı konumunda. Kaya gibi sağlam "Kunlun Glass" düşme direncini 10 kat artırıyor. Mate 50 Pro telefonlar ayrıca bir Mate akıllı telefonda şimdiye kadar görülen ilk 10 ölçekli ayarlanabilir fiziksel diyaframa ve çok yönlü fotoğrafçılık özelliklerine sahip Ultra Diyaframlı XMAGE kameraya da sahip.

Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alan Huawei Mate 50 Pro, 8 GB RAM'inin yanı sıra 256/512 GB seçeneklerinde depolamaya sahip. 6.74 inç büyüklüğündeki 2616×1212 piksel ekranı OLED ve 120 Hz'e kadar yenileme hızı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

Arka kamera noktasında 50MP ultra diyafram kamerası, 13MP ultra geniş açılı kamerası ve 64MP telefoto kamerasıyla dikkat çeken Huawei Mate 50 Pro, ön kamera tarafında ise 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 3D derinlik algılama kamerasına sahip.

Pil noktasında ise 4.700 mAh pile sahip telefon, kablolu 66W, kablosuz 50W şarjı destekliyor.

Huawei Mate 50 Pro Özellikleri

Ekran: 6.74 inç, 2616×1212 piksel OLED, 120 Hz'e kadar yenileme hızı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı

6.74 inç, 2616×1212 piksel OLED, 120 Hz'e kadar yenileme hızı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB Arka Kamera: 50MP ultra diyafram kamerası (F1.4~F4.0 diyafram, OIS), 13MP ultra geniş açılı kamera (F2.2 diyafram), 64MP telefoto kamera (F3.5 diyafram, OIS)

50MP ultra diyafram kamerası (F1.4~F4.0 diyafram, OIS), 13MP ultra geniş açılı kamera (F2.2 diyafram), 64MP telefoto kamera (F3.5 diyafram, OIS) Ön Kamera: 13MP ultra geniş açılı kamera (F2.4) + 3D derinlik algılama kamerası

13MP ultra geniş açılı kamera (F2.4) + 3D derinlik algılama kamerası Pil: 4.700 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz şarj

4.700 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz şarj İşletim Sistemi: EMUI 13

Huawei Mate 50 Pro Türkiye Fiyatı