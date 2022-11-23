Dünya üzerinde bilinene göre her gün 150 bin kişi ölürken bir o kadar fazla kişi de hayata geliyor. Öyle ki yine bilinene göre dünya üzerinde her gün 200 bin üzerinde çocuk dünyaya gelmektedir. Bu verilerden yola çıkarak birçok kişi dünya nüfusunu arttığını gözlemleyebilir. Peki, dünya nüfusu ne kadar? Gelin, birlikte bu soruya cevap verelim.

Dünya Nüfusu Ne Kadar?

Yapılan son araştırmalara göre dünya üzerinde bulunan insan sayısı 8 milyarı aşmış durumdadır. Daha önceleri bu nüfus 7 milyar olarak biliniyordu. Ancak hızla artan doğum sayısı büyük oranda dünyamıza yük olacak gibi duruyor.

Dünya Nüfusu Sürekli Artıyor mu?

Aslında bu sorunun cevabı evet. Ancak tüm zamanlar dünya nüfusu artış göstermedi. Öyle ki 1. ve 2. Dünya Savaşlarında askerler cepheye gittikleri için dünyada birçok bölgede nüfus artışları azalmıştı. Çünkü askerler cephede ölüyordu.

Öyle ki 1. Dünya Savaşında bilinene göre yaklaşık 10 milyon 2. Dünya Savaşında ise bilenene göre 45 milyon insan öldü. Bu ölenlerin büyük çoğunlu erkek olarak bilinmekte. Bilinene göre diyoruz, çünkü savaşlarda birçok insan kayboldu veya izi bulunamıyor. Bu nedenle o zamanların teknolojisi ile birçok insan sayılamıyordu ya da bulunamıyordu.

Dünya Nüfusunun Artması Bize Neler Doğurabilir?

Birçok insan bu gidişatın farkında olmayabilir. Ancak evrenimiz ve evimiz olan dünya kıt kaynaklardan oluşrmaktadır. Fakat insan ihtiyaçları sınırsız olduğundan dolayı gezegenemizdeki kaynaklar bize yetmeyecektir.

Bu nedenle 8 milyar olan nüfus daha fazla yiyecek ve su ihtiyacı isterken, aynı zamanda daha fazla enerji tüketmeye başlayacaktır. Bu durum savaşları bile doğurabilir. Öyle ki zamanında birçok savaş enerji yüzünden çıkmıştır. Tabi şimdi de olay pek farklı değil.

Bir de dünya üzerinde sadece insanlar yaşamıyor, yani hayvanlarıda hesaba katacak olursak kaynaklarımız gittikçe tükenmektedir. Bizler de bu yüzden bilime önem verip yeni gezegenler keşfetmeli ve dünya dışındaki yerlere yaşam kurmalıyız. İleride ne olacağını tarih bizlere gösterecek.

Dünyanın En Kalabalık Ülkesi Kim?

Dünyanın en kalabalık ülkesi şu an için bilindiği üzere Çin'dir. Fakat bu sıralama ilerleyen dönemlerde değişecek ve liderliği Hindistan alacak gibi duruyor. Ayrıca 78 yıl sonra gezegenemizin nüfusu 10 milyarı aşacak. Yani şu an 8 milyarı aştı üstüne 2 milyar insan daha eklenecek. Bu olay birçok kötü duruma neden olabilir.

Türkiye Dünyanın En Kalabalık Kaçıncı Ülkesi?

Ülkemiz listede pek aşağılarda durmuyor. Öyle ki ilk 20 ülkenin içinde. Nüfus bakımında Almanya ve İngiltere'nin üstünde yer alırken. ABD, Pakistan, Vietnam ve Mısır gibi ülkelerin altında yer almaktadır. Türkiye şu anki bilinen nüfusu yaklaşık 85 milyondur.

En kalabalık şehri ise herkesin bildiği üzere İstanbul'dur. Peki, dünyanın en kalabalık şehirleri neler? Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor. Meraklıları yazımıza göz atabilir.

Dünya Nüfusu Ne Kadar (Sıralama ve Tablo)

1. Çin 1,439,323,776 2. Hindistan 1,380,004,385 3. Amerika Birleşik Devletleri 331,002,651 4. Endonezya 273,523,615 5. Pakistan 220,892,340 6. Brezilya 212,559,417 7. Nijerya 206,139,589 8. Bangladeş 164,689,383 9. Rusya 145,934,462 10. Meksika 128,932,753 11. Japonya 126,476,461 12. Etiyopya 114,963,588 13. Filipinler 109,581,078 14. Mısır 102,334,404 15. Vietnam 97,338,579 16. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 89,561,403 17. Türkiye 84,339,067 18. İran 83,992,949 19. Almanya 83,783,942 20. Tayland 69,799,978 21. Birleşik Krallık 67,886,011 22. Fransa 65,273,511 23. İtalya 60,461,826 24. Tanzanya 59,734,218 25. Güney Afrika 59,308,690 26. Myanmar 54,409,800 27. Kenya 53,771,296 28. Güney Kore 51,269,185 29. Kolombiya 50,882,891 30. İspanya 46,754,778 31. Uganda 45,741,007 32. Arjantin 45,195,774 33. Cezayir 43,851,044 34. Sudan 43,849,260 35. Ukrayna 43,733,762 36. Irak 40,222,493 37. Afganistan 38,928,346 38. Polonya 37,846,611 39. Kanada 37,742,154 40. Fas 36,910,560 41. Suudi Arabistan 34,813,871 42. Özbekistan 33,469,203 43. Peru 32,971,854 44. Angola 32,866,272 45. Malezya 32,365,999 46. Mozambik 31,255,435 47. Gana 31,072,940 48. Yemen 29,825,964 49. Nepal 29,136,808 50. Venezuela 28,435,940 51. Madagaskar 27,691,018 52. Kamerun 26,545,863 53. Fildişi Sahili 26,378,274 54. Kuzey Kore 25,778,816 55. Avustralya 25,499,884 56. Nijer 24,206,644 57. Tayvan 23,816,775 58. Sri Lanka 21,413,249 59. Burkina Faso 20,903,273 60. Mali 20,250,833 61. Romanya 19,237,691 62. Malavi 19,129,952 63. Şili 19,116,201 64. Kazakistan 18,776,707 65. Zambiya 18,383,955 66. Guatemala 17,915,568 67. Ekvador 17,643,054 68. Suriye 17,500,658 69. Hollanda 17,134,872 70. Senegal 16,743,927 71. Kamboçya 16,718,965 72. Çad 16,425,864 73. Somali 15,893,222 74. Zimbabve 14,862,924 75. Gine 13,132,795 76. Ruanda 12,952,218 77. Benin 12,123,200 78. Burundi 11,890,784 79. Tunus 11,818,619 80. Bolivya 11,673,021 81. Belçika 11,589,623 82. Haiti 11,402,528 83. Küba 11,326,616 84. Güney Sudan 11,193,725 85. Dominik Cumhuriyeti 10,847,910 86. Çek Cumhuriyeti (Çekya) 10,708,981 87. Yunanistan 10,423,054 88. Ürdün 10,203,134 89. Portekiz 10,196,709 90. Azerbaycan 10,139,177 91. İsveç 10,099,265 92. Honduras 9,904,607 93. Birleşik Arap Emirlikleri 9,890,402 94. Macaristan 9,660,351 95. Tacikistan 9,537,645 96. Belarus 9,449,323 97. Avusturya 9,006,398 98. Papua Yeni Gine 8,947,024 99. Sırbistan 8,737,371 100. İsrail 8,655,535 101. İsviçre 8,654,622 102. Togo 8,278,724 103. Sierra Leone 7,976,983 104. Hong Kong 7,496,981 105. Laos 7,275,560 106. Paraguay 7,132,538 107. Bulgaristan 6,948,445 108. Libya 6,871,292 109. Lübnan 6,825,445 110. Nikaragua 6,624,554 111. Kırgızistan 6,524,195 112. El Salvador 6,486,205 113. Türkmenistan 6,031,200 114. Singapur 5,850,342 115. Danimarka 5,792,202 116. Finlandiya 5,540,720 117. Kongo 5,518,087 118. Slovakya 5,459,642 119. Norveç 5,421,241 120. Umman 5,106,626 121. Filistin Devleti 5,101,414 122. Kosta Rika 5,094,118 123. Liberya 5,057,681 124. İrlanda 4,937,786 125. Orta Afrika Cumhuriyeti 4,829,767 126. Yeni Zelanda 4,822,233 127. Moritanya 4,649,658 128. Panama 4,314,767 129. Kuveyt 4,270,571 130. Hırvatistan 4,105,267 131. Moldova 4,033,963 132. Gürcistan 3,989,167 133. Eritre 3,546,421 134. Uruguay 3,473,730 135. Bosna Hersek 3,280,819 136. Moğolistan 3,278,290 137. Ermenistan 2,963,243 138. Jamaika 2,961,167 139. Katar 2,881,053 140. Arnavutluk 2,877,797 141. Porto Riko 2,860,853 142. Litvanya 2,722,289 143. Namibya 2,540,905 144. Gambiya 2,416,668 145. Botsvana 2,351,627 146. Gabon 2,225,734 147. Lesoto 2,142,249 148. Kuzey Makedonya 2,083,374 149. Slovenya 2,078,938 150. Gine-Bissau 1,968,001 151. Letonya 1,886,198 152. Bahreyn 1,701,575 153. Ekvator Ginesi 1,402,985 154. Trinidad ve Tobago 1,399,488 155. Estonya 1,326,535 156. Doğu Timor 1,318,445 157. Mauritius 1,271,768 158. Kıbrıs 1,207,359 159. Esvatini 1,160,164 160. Cibuti 1,105,557 161. Fiji 896,445 162. Réunion 895,312 163. Komorlar 869,601 164. Guyana 786,552 165. Butan 771,608 166. Solomon Adaları 686,884 167. Makao 649,335 168. Karadağ 628,066 169. Lüksemburg 625,978 170. Batı Sahra 597,339 171. Surinam 586,632 172. Yeşil Burun Adaları 555,987 173. Mikronezya 548,914 174. Maldivler 540,544 175. Malta 441,543 176. Brunei 437,479 177. Guadelup 400,124 178. Belize 397,628 179. Bahamalar 393,244 180. Martinik 375,265 181. İzlanda 341,243 182. Vanuatu 307,145 183. Fransız Guyanası 298,682 184. Barbados 287,375 185. Yeni Kaledonya 285,498 186. Fransız Polinezyası 280,908 187. Mayotte 272,815 188. São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti 219,159 189. Samoa 198,414 190. Aziz Lucia 183,627 191. Kanal Adaları 173,863 192. Guam 168,775 193. Curacao 164,093 194. Kiribati 119,449 195. Grenada 112,523 196. Saint Vincent ve Grenadinler 110,945 197. Aruba 106,766 198. Tonga 105,695 199. Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları 104,425 200. Seyşeller 98,347 201. Antigua ve Barbuda 97,929 202. Man Adası 85,033 203. Andora 77,265 204. Dominika 71,986 205. Cayman Adaları 65,722 206. Bermuda 62,278 207. Marşal Adaları 59,197 208. Kuzey Mariana Adaları 57,559 209. Grönland 56,779 210. Amerikan Samoası 55,191 211. Saint Kitts ve Nevis 53,199 212. Faeroe Adaları 48,863 213. Sint Maarten 42,876 214. Monako 39,242 215. Turks ve Caicos Adaları 38,717 216. Aziz Martin 38,666 217. Lihtenştayn 38,128 218. San Marino 33,931 219. Cebelitarık 33,691 220. Britanya Virjin Adaları 30,231 221. Karayip Hollandası 26,223 222. Palau 18,094 223. Cook Adaları 17,564 224. Anguilla 15,003 225. Tuvalu 11,792 226. Wallis ve Futuna 11,239 227. Nauru 10,824 228. Aziz Barthelemy 9,877 229. Aziz Helena 6,077 230. Aziz Pierre ve Miquelon 5,794 231. Montserrat 4,992 232. Falkland adaları 3,480 233. Niue 1,626 234. Tokelau 1,357 235. Vatikan 801

Kaynak: countrymeters

Bu içeriğimizde dünya nüfusu kaç? Gibi birçok soruya cevap verdik. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz, sizce Covid-19 dünya nüfusunda bir etki yarattı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.