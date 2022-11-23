Dünya Nüfusu Ne Kadar?

Dünya üzerinde kaç kişi yaşıyor, dünya nüfusu ne kadar? Sizler için daha fazlasını bir araya getirdik.

Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz -

Dünya üzerinde bilinene göre her gün 150 bin kişi ölürken bir o kadar fazla kişi de hayata geliyor. Öyle ki yine bilinene göre dünya üzerinde her gün 200 bin üzerinde çocuk dünyaya gelmektedir. Bu verilerden yola çıkarak birçok kişi dünya nüfusunu arttığını gözlemleyebilir. Peki, dünya nüfusu ne kadar? Gelin, birlikte bu soruya cevap verelim.

İçindekiler [Gizle]

Dünya Nüfusu Ne Kadar?

Yapılan son araştırmalara göre dünya üzerinde bulunan insan sayısı 8 milyarı aşmış durumdadır. Daha önceleri bu nüfus 7 milyar olarak biliniyordu. Ancak hızla artan doğum sayısı büyük oranda dünyamıza yük olacak gibi duruyor. 

Dünya Nüfusu Sürekli Artıyor mu?

Aslında bu sorunun cevabı evet. Ancak tüm zamanlar dünya nüfusu artış göstermedi. Öyle ki 1. ve 2. Dünya Savaşlarında askerler cepheye gittikleri için dünyada birçok bölgede nüfus artışları azalmıştı. Çünkü askerler cephede ölüyordu.

Öyle ki 1. Dünya Savaşında bilinene göre yaklaşık 10 milyon 2. Dünya Savaşında ise bilenene göre 45 milyon insan öldü. Bu ölenlerin büyük çoğunlu erkek olarak bilinmekte. Bilinene göre diyoruz, çünkü savaşlarda birçok insan kayboldu veya izi bulunamıyor. Bu nedenle o zamanların teknolojisi ile birçok insan sayılamıyordu ya da bulunamıyordu.

Dünya Nüfusunun Artması Bize Neler Doğurabilir?

Birçok insan bu gidişatın farkında olmayabilir. Ancak evrenimiz ve evimiz olan dünya kıt kaynaklardan oluşrmaktadır. Fakat insan ihtiyaçları sınırsız olduğundan dolayı gezegenemizdeki kaynaklar bize yetmeyecektir.

Bu nedenle 8 milyar olan nüfus daha fazla yiyecek ve su ihtiyacı isterken, aynı zamanda daha fazla enerji tüketmeye başlayacaktır. Bu durum savaşları bile doğurabilir. Öyle ki zamanında birçok savaş enerji yüzünden çıkmıştır. Tabi şimdi de olay pek farklı değil.

Bir de dünya üzerinde sadece insanlar yaşamıyor, yani hayvanlarıda hesaba katacak olursak kaynaklarımız gittikçe tükenmektedir. Bizler de bu yüzden bilime önem verip yeni gezegenler keşfetmeli ve dünya dışındaki yerlere yaşam kurmalıyız. İleride ne olacağını tarih bizlere gösterecek. 

Dünyanın En Kalabalık Ülkesi Kim?

Dünyanın en kalabalık ülkesi şu an için bilindiği üzere Çin'dir. Fakat bu sıralama ilerleyen dönemlerde değişecek ve liderliği  Hindistan alacak gibi duruyor. Ayrıca 78 yıl sonra gezegenemizin nüfusu 10 milyarı aşacak. Yani şu an 8 milyarı aştı üstüne 2 milyar insan daha eklenecek. Bu olay birçok kötü duruma neden olabilir. 

 

Türkiye Dünyanın En Kalabalık Kaçıncı Ülkesi?

Ülkemiz listede pek aşağılarda durmuyor. Öyle ki ilk 20 ülkenin içinde. Nüfus bakımında Almanya ve İngiltere'nin üstünde yer alırken. ABD, Pakistan, Vietnam ve Mısır gibi ülkelerin altında yer almaktadır. Türkiye şu anki bilinen nüfusu yaklaşık 85 milyondur.

En kalabalık şehri ise herkesin bildiği üzere İstanbul'dur. Peki, dünyanın en kalabalık şehirleri neler? Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor. Meraklıları yazımıza göz atabilir. 

Suya Dair Merak Edilenler: Bir Başkasının İdrarını İçtiğinizi Biliyor muydunuz?
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Suya Dair Merak Edilenler: Bir Başkasının İdrarını İçtiğinizi Biliyor muydunuz?

Hepimiz ortaokuldan bazı öğrendiğimiz bilgileri günlük hayatta kullanıyoruz. Bu bilgilerden biri de suyun 100 derecede kaynama noktasına geldiğini ve 101 dereceye çıkmadığıdır.

Dünya Nüfusu Ne Kadar (Sıralama ve Tablo)

1. Çin 1,439,323,776
2. Hindistan 1,380,004,385
3. Amerika Birleşik Devletleri 331,002,651
4. Endonezya 273,523,615
5. Pakistan 220,892,340
6.  Brezilya 212,559,417
7.  Nijerya 206,139,589
8.  Bangladeş 164,689,383
9.  Rusya 145,934,462
10.  Meksika 128,932,753
11. Japonya 126,476,461
12. Etiyopya 114,963,588
13. Filipinler 109,581,078
14. Mısır 102,334,404
15. Vietnam 97,338,579
16. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 89,561,403
17. Türkiye 84,339,067
18. İran 83,992,949
19. Almanya 83,783,942
20. Tayland 69,799,978
21. Birleşik Krallık 67,886,011
22. Fransa 65,273,511
23. İtalya 60,461,826
24. Tanzanya 59,734,218
25. Güney Afrika 59,308,690
26. Myanmar 54,409,800
27. Kenya 53,771,296
28. Güney Kore 51,269,185
29. Kolombiya 50,882,891
30. İspanya 46,754,778
31. Uganda 45,741,007
32. Arjantin 45,195,774
33. Cezayir 43,851,044
34. Sudan 43,849,260
35. Ukrayna 43,733,762
36. Irak 40,222,493
37. Afganistan 38,928,346
38. Polonya 37,846,611
39. Kanada 37,742,154
40. Fas 36,910,560
41. Suudi Arabistan 34,813,871
42. Özbekistan 33,469,203
43. Peru 32,971,854
44. Angola 32,866,272
45. Malezya 32,365,999
46. Mozambik 31,255,435
47. Gana 31,072,940
48. Yemen 29,825,964
49. Nepal 29,136,808
50. Venezuela 28,435,940
51. Madagaskar 27,691,018
52. Kamerun 26,545,863
53. Fildişi Sahili 26,378,274
54. Kuzey Kore 25,778,816
55. Avustralya 25,499,884
56. Nijer 24,206,644
57. Tayvan 23,816,775
58. Sri Lanka 21,413,249
59. Burkina Faso 20,903,273
60. Mali 20,250,833
61. Romanya 19,237,691
62. Malavi 19,129,952
63. Şili 19,116,201
64. Kazakistan 18,776,707
65. Zambiya 18,383,955
66. Guatemala 17,915,568
67. Ekvador 17,643,054
68. Suriye 17,500,658
69. Hollanda 17,134,872
70. Senegal 16,743,927
71. Kamboçya 16,718,965
72. Çad 16,425,864
73. Somali 15,893,222
74. Zimbabve 14,862,924
75. Gine 13,132,795
76. Ruanda 12,952,218
77. Benin 12,123,200
78. Burundi 11,890,784
79. Tunus 11,818,619
80. Bolivya 11,673,021
81. Belçika 11,589,623
82. Haiti 11,402,528
83. Küba 11,326,616
84. Güney Sudan 11,193,725
85. Dominik Cumhuriyeti 10,847,910
86. Çek Cumhuriyeti (Çekya) 10,708,981
87. Yunanistan 10,423,054
88. Ürdün 10,203,134
89. Portekiz 10,196,709
90. Azerbaycan 10,139,177
91. İsveç 10,099,265
92. Honduras 9,904,607
93. Birleşik Arap Emirlikleri 9,890,402
94. Macaristan 9,660,351
95. Tacikistan 9,537,645
96. Belarus 9,449,323
97. Avusturya 9,006,398
98. Papua Yeni Gine 8,947,024
99. Sırbistan 8,737,371
100. İsrail 8,655,535
101. İsviçre 8,654,622
102. Togo 8,278,724
103. Sierra Leone 7,976,983
104. Hong Kong 7,496,981
105. Laos 7,275,560
106. Paraguay 7,132,538
107. Bulgaristan 6,948,445
108. Libya 6,871,292
109. Lübnan 6,825,445
110. Nikaragua 6,624,554
111. Kırgızistan 6,524,195
112. El Salvador 6,486,205
113. Türkmenistan 6,031,200
114. Singapur 5,850,342
115. Danimarka 5,792,202
116. Finlandiya 5,540,720
117. Kongo 5,518,087
118. Slovakya 5,459,642
119. Norveç 5,421,241
120. Umman 5,106,626
121. Filistin Devleti 5,101,414
122. Kosta Rika 5,094,118
123. Liberya 5,057,681
124. İrlanda 4,937,786
125. Orta Afrika Cumhuriyeti 4,829,767
126. Yeni Zelanda 4,822,233
127. Moritanya 4,649,658
128. Panama 4,314,767
129. Kuveyt 4,270,571
130. Hırvatistan 4,105,267
131. Moldova 4,033,963
132. Gürcistan 3,989,167
133. Eritre 3,546,421
134. Uruguay 3,473,730
135. Bosna Hersek 3,280,819
136. Moğolistan 3,278,290
137. Ermenistan 2,963,243
138. Jamaika 2,961,167
139. Katar 2,881,053
140. Arnavutluk 2,877,797
141. Porto Riko 2,860,853
142. Litvanya 2,722,289
143. Namibya 2,540,905
144. Gambiya 2,416,668
145. Botsvana 2,351,627
146. Gabon 2,225,734
147. Lesoto 2,142,249
148. Kuzey Makedonya 2,083,374
149. Slovenya 2,078,938
150. Gine-Bissau 1,968,001
151. Letonya 1,886,198
152. Bahreyn 1,701,575
153. Ekvator Ginesi 1,402,985
154. Trinidad ve Tobago 1,399,488
155. Estonya 1,326,535
156. Doğu Timor 1,318,445
157. Mauritius 1,271,768
158. Kıbrıs 1,207,359
159. Esvatini 1,160,164
160. Cibuti 1,105,557
161. Fiji 896,445
162. Réunion 895,312
163. Komorlar 869,601
164. Guyana 786,552
165. Butan 771,608
166. Solomon Adaları 686,884
167. Makao 649,335
168. Karadağ 628,066
169. Lüksemburg 625,978
170. Batı Sahra 597,339
171. Surinam 586,632
172. Yeşil Burun Adaları 555,987
173. Mikronezya 548,914
174. Maldivler 540,544
175. Malta 441,543
176. Brunei 437,479
177. Guadelup 400,124
178. Belize 397,628
179. Bahamalar 393,244
180. Martinik 375,265
181. İzlanda 341,243
182. Vanuatu 307,145
183. Fransız Guyanası 298,682
184. Barbados 287,375
185. Yeni Kaledonya 285,498
186. Fransız Polinezyası 280,908
187. Mayotte 272,815
188. São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti 219,159
189. Samoa 198,414
190. Aziz Lucia 183,627
191. Kanal Adaları 173,863
192. Guam 168,775
193. Curacao 164,093
194. Kiribati 119,449
195. Grenada 112,523
196. Saint Vincent ve Grenadinler 110,945
197. Aruba 106,766
198. Tonga 105,695
199. Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları 104,425
200. Seyşeller 98,347
201. Antigua ve Barbuda 97,929
202. Man Adası 85,033
203. Andora 77,265
204. Dominika 71,986
205. Cayman Adaları 65,722
206. Bermuda 62,278
207. Marşal Adaları 59,197
208. Kuzey Mariana Adaları 57,559
209. Grönland 56,779
210. Amerikan Samoası 55,191
211. Saint Kitts ve Nevis 53,199
212. Faeroe Adaları 48,863
213. Sint Maarten 42,876
214. Monako 39,242
215. Turks ve Caicos Adaları 38,717
216. Aziz Martin 38,666
217. Lihtenştayn 38,128
218. San Marino 33,931
219. Cebelitarık 33,691
220. Britanya Virjin Adaları 30,231
221. Karayip Hollandası 26,223
222. Palau 18,094
223. Cook Adaları 17,564
224. Anguilla 15,003
225. Tuvalu 11,792
226. Wallis ve Futuna 11,239
227. Nauru 10,824
228. Aziz Barthelemy 9,877
229. Aziz Helena 6,077
230. Aziz Pierre ve Miquelon 5,794
231. Montserrat 4,992
232. Falkland adaları 3,480
233. Niue 1,626
234. Tokelau 1,357
235. Vatikan 801

Kaynak: countrymeters

Vizesiz ve Kimlikle Gidilebilecek Ülkeler
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Vizesiz ve Kimlikle Gidilebilecek Ülkeler

Kimi ülkeler vize verirken çok sıkıntı yaşatmakta. Bu nedenle turistik seyahat etmek isteyenler vizesiz ülkeleri tercih etmekte. Bu sayede sadece pasaportla hatta bazılarına sadece kimlikle girebilmektedir.

Bu içeriğimizde dünya nüfusu kaç? Gibi birçok soruya cevap verdik. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz, sizce Covid-19 dünya nüfusunda bir etki yarattı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.

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