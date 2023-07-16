Dünyanın En Kirli Ülkeleri Açıklandı!

Dünyaca ünlü istatistik şirketi World of Statistics yayınlamış olduğu tabloda dünyanın en kirli ülkelerine yer verdi. İşte detaylar!

Yavuz Akyol
Yavuz Akyol -

Dünya vermiş olduğu varoluş mücadelesinde birçok sorunla karşı karşıya kaldı ve kalmaya da devam edecek gibi duruyor. Bu sorunların başında en belirgin olarak çevre kirliliği karşımıza çıkıyor. Nüfus yoğunluğuna göre değişkenlik gösteren bu evrensel problem gittikçe daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

Dünya Nefes Almakta Zorlanıyor

World of Statistic yayınadığı verilerde Dünya’nın en kirli ülkelerine yer verdi. İlk sırada Orta Asya’da yer alan Moğolistan olurken son sırada İskandinav ülkesi Finlandiya yer aldı.

Tabloya baktığımızda yeraltı kaynaklarının kullanımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bilinçsiz kullanım beraberinde daha kirli bir dünya yaratıyor. Gittikçe kötüye giden bu durum hakkında evrensel kararlar alınması ve denetleme mekanizmasının belirli bir sisteme bağlanması gerekiyor.

World of Statistics’e Göre Dünyanın En Kirli lkeleri:

  1. Moğolistan
  2. Myanmar Birliği Cumhuriyeti
  3. Lübnan
  4. Gana
  5. Nijerya
  6. Afganistan
  7. Bangladeş
  8. Vietnam
  9. Nepal
  10. Peru
  11. Mısır
  12. Çin
  13. Şili
  14. Venezuela
  15. İran
  16. Pakistan
  17. Kazakistan
  18. Filipinler
  19. Hindistan
  20. Endonezya
  21. Türkiye
  22. Suudi Arabistan
  23. Güney Kore
  24. Ukrayna
  25. Rusya
  26. Meksika
  27. Güney Afrika
  28. İtalya
  29. Polonya
  30. Brezilya
  31. Arjantin
  32. Birleşik Arap Emirlikleri
  33. Fransa
  34. İngiltere
  35. Japonya
  36. İspanya
  37. ABD
  38. Kanada
  39. Almanya
  40. Avusturalya
  41. Slovenya
  42. Lüksemburg
  43. Hollanda
  44. Danimarka
  45. İsveç
  46. Avusturya
  47. Norveç
  48. İsviçre
  49. Estonya
  50. İzlanda
  51. Finlandiya

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