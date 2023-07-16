Dünyanın En Kirli Ülkeleri Açıklandı!

Dünya vermiş olduğu varoluş mücadelesinde birçok sorunla karşı karşıya kaldı ve kalmaya da devam edecek gibi duruyor. Bu sorunların başında en belirgin olarak çevre kirliliği karşımıza çıkıyor. Nüfus yoğunluğuna göre değişkenlik gösteren bu evrensel problem gittikçe daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

Dünya Nefes Almakta Zorlanıyor

World of Statistic yayınadığı verilerde Dünya’nın en kirli ülkelerine yer verdi. İlk sırada Orta Asya’da yer alan Moğolistan olurken son sırada İskandinav ülkesi Finlandiya yer aldı.

Tabloya baktığımızda yeraltı kaynaklarının kullanımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bilinçsiz kullanım beraberinde daha kirli bir dünya yaratıyor. Gittikçe kötüye giden bu durum hakkında evrensel kararlar alınması ve denetleme mekanizmasının belirli bir sisteme bağlanması gerekiyor.

World of Statistics’e Göre Dünyanın En Kirli lkeleri: