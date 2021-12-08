Dünyanın En Yenilikçi Teknoloji Şirketleri Açıklandı (2021)

Dünyanın en yenilikçi teknoloji şirketleri belli oldu. Peki, Capital on Tap tarafından hazırlanan listeye bu yıl hangi şirketler inovasyon alanında etkili oldu? Paylaşılan listeye ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Dünyanın En Yenilikçi Teknoloji Şirketleri Listesi

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İnovasyon, teknoloji endüstrisinin kalbinde yer alıyor. Dolayısıyla teknoloji şirketleri sürekli olarak mümkün olabildiğince inovasyonun sınırlarını zorluyor. Peki, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) kaynak ayıran bu kadar çok işletme varken en fazla inovasyon atılımını hangi şirket yapıyor?

Capital on Tap, teknoloji şirketleri tarafından son 12 ayda yapılan patent başvuru sayısının bir önceki yıla göre nasıl olduğunu görmek için 2,6 milyondan fazla patent başvurusunu inceledi ve 2021 yılının en yenilikçi teknoloji firmalarını sıraladı.

Paylaşılan listenin ilk sırasında 9.739 patent başvuru sayısı ile Huawei görünüyor fakat Samsung aslında Samsung Electronic (9.499 patent başvurusu) ve Samsung Display (3.524 patent başvurusu) olmak üzere iki farklı kuruluş altında çalışır. İki şirketin patent sayılarını topladığımızda 13 bin 23'e ulaşıyoruz. Bu durumda Samsung, Huawei şirketini geçmiş oluyor.

Üçüncü sırada BOE Technology bulunuyor. Çin merkezli şirket bu yıl boyunca toplamda 5 bin 797 patent başvurusunda bulundu. Dördüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri merkezli yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketi Qualcomm yer aldı. Şirketin toplamda 4 bin 815 patent başvurusu yaptığı açıklandı.

Listenin beşinci sırasında 4 bin 680 patent başvursuu ile LG Electronic konumlandı. Güney Kore merkezli LG'nin ilk beşte yer alması dikkat çekti. Altıncı sırada dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Tencent yer aldı. Şirket 2021 yılında 4 bin 638 patent başvurusunda bulundu.

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