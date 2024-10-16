Dünyanın En Zengin İnsanları Borç Batağında! İşte Nedeni

Borçlanmak pek çoğumuz için artık oldukça sıradan bir durum. Pek çoğumuz alışverişlerimizde kredi kartı kullanıyor, maaşlarımızla da kart borcu ödüyoruz. Peki ya size bunun sadece bizim değil Elon Musk, Larry Ellison, ve Jim Walton gibi serveti milyar dolar değerinde olan dünyanın en zengin insalarının da yaptığı bir şey olduğunu söylesem. Son yapılan araştırma, milyarderlerin "hilesini" ortaya çıkardı. İşte detaylar!

Dünyanın En Zengin İnsanları Neden Sürekli Borç Alıyor

Dünyanın en zengin insanları her ne kadar bizimle aynı dertlere sahip olmasalar da onlar da vergiden müzdarip. Ancak pek çoğumuzun aksine onların vergiden kaçınmak için harika yöntemleri var. Elon Musk ve diğer birçok milyarder, lüks yaşantılarını ya da büyük yatırımlarını finanse etmek için ciddi borçlar alıyor.

Ancak bunu yapma nedeni ihtiyaç duymaları değil, vergi ödemek istememeleri. Milyarderler ihtiyaçları olan finansman için hisse senetlerini satmak yerine, bu hisseleri teminat göstererek kredi kullanıyor. Bu yöntem hisse satılması durumunda ödenecek sermaye kazanç vergisinden kaçınmanın etkili bir yolu olarak görülüyor.

Örneğin sık sık dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk, şu anda Tesla hisselerinin %36.2’sini teminat olarak göstererek, 94 milyar dolarlık bir kredi limiti oluşturmuş durumda. Musk'ın bu stratejisi servetini artırırken vergi yükünü de minimize etmesine olanak tanıyor. Elbette ki bu dolaylı kazançların da kapısını aralıyor.

Örneğin Musk'ın sahibi olduğu Tesla hisseleri, 2016’daki son satışından bu yana yüzde 13.000'in üzerinde değer kazandı. Eğer ünlü milyarder aradan geçen sürede her ihtiyacında hisse satışı yapsaydı günümüzde bu kadar varlıklı olmayabilirdi. Elindeki hisselerin değer kazanmasıyla Elon Musk'ın güncel servetinin 281 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Tesla dışında Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, Walmart’ın varisi Jim Walton gibi isimler de hisselerini borçlanma için kullanan diğer milyarderler arasında yer alıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde ve dünyada zengin isimlerin vergiden bu kadar kolay kaçmasının önüne geçilmeli mi? Görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz.