Tesla'nın Değeri Cybercab ve Robovan Tanıtımının Ardından 60 Milyar Dolar Düştü

Tesla, geçtiğimiz gün düzenlediği "We, Robot" etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında en çok dikkat çekenler ise kuşkusuz otonom bir gelecek için hazırlanmış direksiyonsuz Cybercab ve 20 kişilik minibüs Robovan oldu. Her ne kadar Tesla Cybercab ve Robovan interneti kasıp kavursa ve teknoloji tutkunlarını şimdiden heyecanlandırsa da hissedarların otomobile tepkisiz kalmasının bedeli 60 milyar dolar oldu. İşte detaylar!

Tesla Neden Değer Kaybetti?

Tesla, Cybercab adlı sürücüsüz otomobilinin ve Robovan isimli 20 kişilik elektrikli minibüsünün tanıtılmasının ardından ciddi bir değer kaybı yaşadı. Hisseleri yüzde 9'a yakın düşen şirket 217 dolardan işlem görmeye başladı yaklaşık 60 milyar dolar değer kaybetti. Üstelik bu düşüş yeni değil.

Özellikle pandemi döneminde büyük atılımlar yapan ve rekor üstüne rekor kıran Tesla, bir süredir içinde bulunduğu zor durumdan çıkmakta zorlanıyor. Özellikle BYD gibi Çinli rakiplerin yükselişi şirketin pazar payındaki büyümenin yavaşlamasına neden oluyor.

Bu nedenle Tesla hisseleri bir süredir düşüşte. "We, Robot" esnasında tanıtılan ürünlerin de sonuç vermemesiyle toplam düşüş sene başından bu yana yüzde 12'yi buldu. Bu değeri trilyonlarla ölçülen bir şirket için oldukça ciddi bir dalgalanma.

Royal Bank of Canada analisti Tom Narayan, düşüşün nedeni için yatırımcıların beklentilerinin karşılanmamasını gösteriyor. Yatırımcılar, daha uygun fiyatlı bir modelin ipuçlarını beklerken, bu konuda bir bilgi verilmemesi de önemli bir etkin. Elbette ki yeni ürünler, artan talep ve düşen maliyetler şirketin yeniden yükselişe geçmesini sağlayabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Cybercab ve Robovan şirketin başarılı olmasında önemli bir rol oynayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.