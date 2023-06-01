Dünyanın En Zengin İnsanları Listesinde Yeni Gelişme!

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginleri listesinin lideri değişti. Hatırlayacağınız üzere daha önce Bernard Arnault birkaç kez ilk sırayı kaptırsa da geri almayı başarmıştı.

Bir kez daha Bernard Arnault'un yerini alan Elon Musk, 192 milyar dolarlık servetiyle ilk sıraya yerleşti.

Dünyanın En Zengin İnsanı Elon Musk

Arnault'un şirketi LVMH'nin hisselerindeki düşüş nedeniyle serveti azalarak 187 milyar dolar oldu.

Musk ise bu yıl Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi olduğu için 55.3 milyar dolardan fazla kazandı. Teknoloji milyarderinin serveti 192 milyar dolara ulaştı.

LVMH'nin hisseleri bu yıl %19.7 artarken, Tesla hisselerindeki artış %65.6'yı buldu. Bu iki iş insanı aylardır endekste en üst sıralarda yer almaktaydı.