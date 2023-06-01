Dünyanın En Zengin İnsanları Listesinde Yeni Gelişme!
Dünyanın en zenginleri listesinde lider yeniden değişti. İşte ilk sıranın yeni sahibi!
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginleri listesinin lideri değişti. Hatırlayacağınız üzere daha önce Bernard Arnault birkaç kez ilk sırayı kaptırsa da geri almayı başarmıştı.
Bir kez daha Bernard Arnault'un yerini alan Elon Musk, 192 milyar dolarlık servetiyle ilk sıraya yerleşti.
Dünyanın En Zengin İnsanı Elon Musk
Arnault'un şirketi LVMH'nin hisselerindeki düşüş nedeniyle serveti azalarak 187 milyar dolar oldu.
Musk ise bu yıl Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi olduğu için 55.3 milyar dolardan fazla kazandı. Teknoloji milyarderinin serveti 192 milyar dolara ulaştı.
LVMH'nin hisseleri bu yıl %19.7 artarken, Tesla hisselerindeki artış %65.6'yı buldu. Bu iki iş insanı aylardır endekste en üst sıralarda yer almaktaydı.
Elon Musk Büyük Zararda: Twitter'ın Fiyatı Düşüyor
Geçtiğimiz yılın en büyük satın alımlarından biri Elon Musk tarafından yapılmıştı. 44 milyar dolar karşılığında sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan ünlü milyarderin geride bıraktığımız aylarda büyük zarar ettiği ortaya çıktı.
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