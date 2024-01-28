Elon Musk'ın Tahtını Sarsan İsim: Dünyanın En Zengin Kişisi Belli Oldu!

Forbes dergisinin raporlarına göre, Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) şirketler grubunun lideri Bernard Arnault, Amerikalı iş insanı Elon Musk'ı geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi unvanını kazandı.

Forbes dergisinin verilerine göre, Bernard Arnault'un serveti 21.6 milyar dolar artarak şu anda 205.8 milyar dolara çıktı. Bu başarıyla Arnault, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı geride bırakarak dünyanın en varlıklı kişisi haline geldi. Elon Musk ise 204.2 milyar dolarlık net servetiyle ikinci sıraya geriledi.

Listede onları, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 179.9 milyar dolar, Oracle şirketinin kurucusu Larry Ellison 142.6 milyar dolar ve Amerikan şirketi Meta'nın Başkanı Mark Zuckerberg 138.8 milyar dolarlık servetiyle takip ediyor.

Forbes'un web sitesine göre, Bernard Arnault'un serveti son bir yılda 21.6 milyar dolarlık bir artışla 205.8 milyar dolara yükseldi. Bu başarıyla Arnault, Tesla ve SpaceX şirketleriyle tanınan Elon Musk'ı geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi konumuna geldi.

Elon Musk ise 204.2 milyar dolarlık net varlığıyla ikinci sıraya düştü. Arnault ve Musk'ı, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 179.9 milyar dolar, Oracle şirketinin kurucusu Larry Ellison 142.6 milyar dolar ve Amerikan şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg 138.8 milyar dolar servetiyle izliyor.