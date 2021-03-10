Dünyanın En Zenginlerinin Bir Otelde Gizlice Aşılandığı Ortaya Çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelen dünyanın en zenginlerinin geçen aylarda özel jetleri ile yaşadıkları ülkelerden ayrıldığı ve BAE'de yaş sırası beklemeden yeni tip koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı. Özel jetleriyle BAE'ye gittikleri öğrenilen iş insanları içerisinde İtalyan petrol şirketi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi, İspanya Kralı Felipe'nin iki kız kardeşi, Kanada'nın büyük emeklilik fonunun başkanı Mark Machin ve Ben Goldsmith ve SoftBank'ın yöneticilerinin yer alıyor.

Dünyanın En Zenginleri Lüks Otellerde Aşılanıyor

İngiltere hükümetinin eski ekonomi danışmanlarından ve zengin iş insanlarından Jimmy Goldsmith'in oğlu Ben Goldsmith, Financial Times'ın haberine göre aralık ayında İngiltere'de sıkı koronavirüs önlemleri alınmadan önce Körfez ülkelerine gittiğini ve BAE'de kalmaya karar verdiğini söyledi.

Goldsmith ve eşi, Abu Dabii'nin iktidardaki hanesinin bir üyesinin daveti ile BioNTech ile Pfizer'ın aşısını yaptırdı. Goldsmith, konu hakkındaki açıklamasında niyetlerinin burada aşı olmadığını ancak bu fırsatı da kaçırmadıklarını belirtti. Goldsmith'e göre BAE isteyen herkese aşı yapıyor. Ailesinin aşı olmasının sadece doğru zamanda doğru yerde olmalarından kaynaklandığını ifade etti.

Küçük bir SoftBank yöneticisi grubunun yolculuğu hakkında doğrudan bilgi veren iki kişinin ifadelerine göre grup ocak ayında Londra'dan BAE'ye gitti. Grup üyeleri, bankanın "Hayal Gücü ve Öngörü Fonu"nu yöneten Rajeev Misra ile beraber aşı oldu ancak SoftBank konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

SoftBank'ın fonu, Abu Dabi'nin finansal merkezinde önemli bir yere sahipken aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Kamu Finansmanı Fonu'na da ciddi yatırım yapan kurumlar arasında yer alıyor.

Zengin tatilcilerin BAE'ye kimsenin dikkatini çekmemek için özel jetleri ile geldiği ve lüks otellerde kaldığı belirtildi. Lüks otellerden birinin yöneticisi, "Bağlantıları olan insanlar buraya gelip aşılarını oldular" sözlerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, 6 milyondan fazla vatandaşına aşı uygulayarak dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini hayata geçirdi ve Çin'in Sinopharm aşısı için 3. aşama klinik denemeleri yürüten ve bu koronavirüs aşısını imal etmeyi planlayan BAE'nin tüm sakinlerini aşılamak için yeterli kapasitesi bulunuyor.

Uzmanlar, BAE'nin bir aşı turizmi programı başlatmasını bekliyor ancak BAE'de şu an vatandaşı olmayan kişiler içerisinde sadece kraliyet ailesi ile iyi ilişkileri olan zenginlere ve politikacılara aşı uygulanıyor.