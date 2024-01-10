Dünyada Bir İlk: Şarjı Bitmeyen Kulaklık Geliştirildi!

3M, CES 2024 etkinliğinde güneş pili teknolojisi kullanarak dış ve iç mekan ışığını sürekli enerjiye dönüştüren dünyanın ilk kendi kendini şarj eden kulaklığını duyurdu. "3M PELTOR WS ALERT XPV" adını taşıyan kulaklık, güneş enerjisiyle çalışan bir tesiste üretilen tamamen geri dönüştürülmüş plastik ve elektronikten oluşuyor.

Bu inovatif kulaklık, kendini şarj edebilme özelliği sayesinde güneş ışığına ihtiyaç duymadan, iç mekanlarda da kullanılabiliyor. Bluetooth özelliği sayesinde diğer cihazlarla bağlantı kurabilen kulaklık, aynı zamanda gürültüyü engellemek için dahili bir mikrofona sahip.

3M PELTOR WS ALERT XPV, çalışanların aşırı gürültülü ortamlarda iletişim kurmalarını, üretken kalmalarını ve güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.

Ayrıca, Bas-Dinle (PTL) düğmesi sayesinde kullanıcılar, kulaklığı çıkarmadan çevrelerini dinleyebilirler. Bu özellik, Bluetooth akışını duraklatarak ortam mikrofonlarını devreye sokar.

İsveçli Exeger firması tarafından üretilen Powerfoyle güneş pilleri, kulaklığın içindeki 1000mAh'lik lityum bataryayı sürekli olarak şarj ederek kulaklığın enerji ihtiyacını karşılıyor. Bu sayede, kulaklığın şarjı hiç bitmiyor. Ürünün fiyatı 600 dolar olarak belirlenmiş ve mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Powerfoyle teknolojisi, geleneksel pillerle çalışan elektronik cihazlara sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor. 3M, bu teknolojiyi daha geniş bir yelpazedeki cihazlara entegre etmeye çalışarak kablolu şarj cihazlarının ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor.