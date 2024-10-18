Dünyanın İlk Çok Modlu İki Ayaklı Robotu İle Tanışın: Otonom Şekilde Hareket Edebiliyor

Her geçen gün hızla gelişen robot endüstrisi ilginç bir ürüne daha sahne oldu. Çin merkezli robot üreticisi LimX Dynamics, uzun bir süredir geliştirdiği P1 isimli çok modlu iki ayaklı robotunu Tron1 adı altında piyasaya sürdü. Detaylar haberde.

İki Ayaklı Tron 1, Üç Farklı Hareket Moduyla Otonom Şekilde Hareket Edebiliyor!

Geçtiğimiz yıllarda Çinli mühendisler tarafından sansı robot hareket kontrolü ve somut zeka araştırmaları için geliştirilen P1 isimli bir robot modeli, LimX Dynamics tarafından Tron 1 ismiyle tüketicilerin beğenisine sunuldu. "Dünyanın satışa sunulan ilk çok modlu iki ayaklı robotu" unvanı ile satışa sunulan cihaz, üç farklı modüler ayak seçeneği ile birlikte geliyor. Robot bu ayak paletleri ile pek çok farklı arazide rahatça hareket edebiliyor.

Otomatik donanım tanıma sistemine sahip olan yeni Tron 1, hangi ayak paletinin takılı olduğunu algılayarak ilişkilendirilen moda göre hareket edebiliyor. Bu sayede gerçek zamanlı olarak uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen robot, aynı zamanda otonom olarak da çalışabiliyor.

Alüminyum ve plastik malzemeli bir gövde içerisine yerleştirilen Tron 1, yaklaşık olarak 85 santimere uzunluğa ve 20 kg ağırlığa sahip. Kalbinde 12. nesil Intel Core i3 işlemcisi yer alan cihaz, 2 saatlik bir pil ömrüne sahip olurken, yaklaşık 90 dakika içerisinde tam şarj olabiliyor.

Bünyesinde birden fazla bağlantı portu bulunduran robot, kamera, radar/lidar üniteleri ve robotik kollar gibi pek çok harici donanım ve yazılım ile desteklenebiliyor. Kısa bir süre önce Tron 1'i resmi olarak satışa sunan LimX Dynamics, robotun sınırlı süreli başlangıç fiyatının 15 bin dolar olduğunu açıkladı.

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