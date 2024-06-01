Dünyanın İlk Ekransız Laptopu Tanıtıldı: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Dünyanın ilk ekransız laptop'u tanıtıldı fakat esasında durum sandığınızdan çok daha farklı. Teoride somut bir ekran yok ancak şirket bu ekranı sanal gerçeklik olarak sunuyor.

Apple Vision Pro ve diğer birçok sanal gerçeklik gözlüğü ağırlar ve iş için kullanımlarda uzun süreli kullanımdan ötürü rahatsız edici durumlar yaşatabiliyor. Bunun nedeni tüm teknolojinin kulaklığın içine yerleştirilmiş olmasında yatıyor.

Sightful adlı şirket ise yeni Spacetop G1 isimli ekransız laptop'unda bu sorunu oldukça akıllıca bir şekilde çözüyor. Kendine özel işletim sistemi çalıştıran sanal gerçeklik gözlüğüyle eşleştirilmiş bu ekransız laptop, ağır olan şeyleri üzerinizden tamamen çıkarıyor ve sadece klasik bir gözlük ağırlığı dışında kafanızda herhangi bir yük olmamasını sağlıyor.

Gözlük Aracılığıyla Erişilebilen 100 inçlik Sanal Bir Ekran Bulunuyor

Şirket, Apple'ın pazarlama dilinden biraz esinlenerek ürününe "uzamsal bilgi işlem çağı için laptop" adını veriyor. Sightful, Xreal'in sanal gerçeklik gözlüğü ile eşleştirildiğinde laptoplarının 100 inçlik sanal bir ekran sunduğunu belirtiyor.

Donanım tarafında Spacetop G1, genellikle mobil cihazlarda bulunan Qualcomm Snapdragon QCS8550 işlemci, 16 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Bu özellikler, daha çok iş odaklı kullanacak kullanıcılara hitap ettiğinden gayet yeterli.

Spacetop G1 ile gelen gözlük 90Hz yenileme hızına, 50 derece görüş alanına ve 42 PPD'ye (derece başına piksel) sahip bir çift 1920x1080 OLED ekran ve özel reçeteli lens desteğiyle geliyor. Ayrıca Xreal'in 6W açık kulak hoparlör sistemini de içeriyor.

Fiyat noktasında Spacetop G1 üst düzey özelliklere sahip olmasa da yaklaşık 1.900 dolar civarı bir fiyat etiketine sahip. Ürünün Türkiye pazarında satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.