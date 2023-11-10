Bilim İnsanları Dünyanın İlk Tam Göz Naklini Gerçekleştirdi!

ABD'nin Arkansas eyaletinde tıp dünyası için önemli bir gelişme yaşandı. Amerikalı doktorlar, iş kazası sebebiyle gözlerini kaybeden bir adama göz nakli yaptı. Bu operasyon, dünyanın ilk tam göz naklinin kısmen başarılı olmasına vesile oldu.

21 Saat Sürdü!

Amerika'da yaşayan bir adam, çalıştığı iş yerinde yüksek voltajlı elektrik akımına kapılarak gözleri de dahil olmak üzere vücudunun ve yüzünün sol tarafının büyük bir kısmını kaybetti. 46 yaşındaki adama ilk olarak kısmî yüz nakli yapıldı.

Ardından tıp dünyası için önemli bir adım atıldı ve adamın görebilmesi için operasyon yapıldı. Tam 21 saat süren ameliyat ile dünyanın ilk tam göz nakli kısmen başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Peki neden kısmen?

Kısmen dememizin sebebi adamın hâlâ görememesinden kaynaklanıyor. Doktorlar naklin başarılı geçtiğini ancak gözün görebilmesi için beyinle iletişim kurması gerektiğini söylüyor. Operasyonda görev alan Dr. Eduardo Rodriguez, görme yetisinin bir kısmını geri kazanmanın mümkün olduğunu söyledi.

Bu sebeple nakil yapılan hastanın bir süre izleneceğini belirtti. Organ nakli konusunda tüm dünyaya umut veren bu operasyon, gelecekteki işlemler için de önemli bir adım olarak görülüyor.

Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.